ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』公開85周年を記念したコレクション「Magic Disney FANTASIA 85TH」が、ディズニーストアに登場。

「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」や作品を彩るさまざまなキャラクターが登場する特別なコレクションです☆

ディズニーストア 映画『ファンタジア』公開85周年記念コレクション「Magic Disney FANTASIA 85TH」

スケジュール：

先行発売日：2025年12月9日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日：2025年12月12日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、『ファンタジア』公開85周年を記念した新コレクション「Magic Disney FANTASIA 85TH」が登場。

「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」をはじめ、作品に登場するユニークなキャラクターをモチーフにしたアニバーサリーならではのラインナップになっています。

公開当時のポスターを彷彿させるレトロな彩色に、ブルーやピンクのハイライトが輝くアートを用いたデザインにも注目です。

「ミッキーマウス」のぬいぐるみは、自立するだけでなく手足などを動かせる仕様のため、作中シーンを再現して楽しめます。

ぬいぐるみキーチェーンは、ミッキーに加え、ホウキやペガサス、ヒヤシンス・ヒッポ、ミラ・ユパノーバなど、作中のさまざまなキャラクターもラインナップ。

さらに「ミッキーマウス」の衣装をモチーフにした着るブランケットやルームシューズ、ホウキが運ぶバケツをイメージしたマルチポシェットなど、『ファンタジア』の世界観を楽しめるファッションアイテムも展開。

そのほか、シークレットコレクションからはフィギュアと巾着が登場。

巾着は、作品にまつわるモチーフやキャラクター、85周年のロゴをプリントしたアニバーサリーデザインです☆

ミッキー 着るブランケット ボアフリース Disney FANTASIA 85TH

価格：6,800円 (税込)

サイズ：ブランケット肩幅 約67cm／袖丈 約50cm／着丈 約120cm

ベルト 約長さ200cm

「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」が着ている衣装がそのまま、着るブランケットになって登場。

フードは、月と星の模様が印象的な青い帽子がモチーフになっており、「ミッキーマウス」の耳も付いています。

バックスタイルに作品名ロゴのきらめく刺しゅうが施された、作品の世界に浸れる、ファンにはたまらないアイテムです。

ミッキー マルチポシェット バケツ Disney FANTASIA 85TH

価格：4,500円 (税込)

サイズ：約高さ18.5×幅18×奥行き9cm

ショルダー部分 約63〜118cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約8cm

「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」が魔法をかける、印象的なシーンをモチーフにしたマルチポシェット。

内生地には「ミッキーマウス」と星々の総柄プリントデザインが使用されています。

持ち手のほかに、取り外しできるショルダーストラップ付きです。

ファンタジア トートバッグ チャーム付き Disney FANTASIA 85TH

価格：2,500円 (税込)

サイズ：約高さ41×幅36×奥行き(底マチ)11cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約34cm

チャーム 約縦3.2×横3×厚み0.2cm／チェーン 約長さ11cm

立体的な刺しゅうが施されたアニバーサリーロゴが美しい、「ミッキーマウス」のチャーム付きトートバッグ。

深い夜空のような色のバッグに描かれているのは、「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」とバケツを運ぶホウキ、ケンタウルス、かわいらしいペガサス、「時の踊り」に合わせて踊るカバのバレエダンサーの「ヒヤシンス・ヒッポ」「ミラ・ユパノーバ」です。

持ち手も長めで肩に掛けやすく、使いやすいトートになっています。

ファンタジア クランチチョコレート・クッキー アソート 缶入り Disney FANTASIA 85TH

価格：1,800円 (税込)

サイズ：約縦17.5×横15.5×厚み5.5cm

中にミルクとホワイトのクランチチョコレートがそれぞれ4個、星形プレーンクッキーが5個入った缶ケース入りのお菓子。

アフターユースもできるお菓子が入った缶は、凹凸のあるエンボス加工が豪華な仕上がりです。

全て個包装になっているため、家族や友だちとシェアすることができます。

ファンタジア シークレット巾着 Disney FANTASIA 85TH

価格：900円 (税込)

パッケージサイズ：約縦16×横13.5×厚み1cm

『ファンタジア』にまつわるモチーフやキャラクターをデザインしたシークレット巾着。

種類は「ミッキーマウス」柄が2種、ホウキ、ペガサス、「ヒヤシンス・ヒッポ＆ミラ・ユパノーバ」、「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」がかぶっている帽子をイメージした柄が各1種あります。

そのうちのどれかひとつがパッケージに入っており、どのデザインが入っているかは、届いてからのお楽しみです☆

「ミッキーマウス」の衣装をモチーフにしたブランケットやマルチポシェットなどアニバーサリーならではのラインナップ。

ディズニーストアにて2025年12月9日より順次販売が開始される、映画『ファンタジア』公開85周年記念コレクション「Magic Disney FANTASIA 85TH」の紹介でした☆

チップ＆デールやスティッチたちをデザインした和食器！ディズニーストア「やさい Table Top」 チップ＆デールやスティッチたちをデザインした和食器！ディズニーストア「やさい Table Top」 続きを見る

干支モチーフのプーさんやスティッチ！ディズニーストア「Disney store ETO collection 2026」 干支モチーフのプーさんやスティッチ！ディズニーストア「Disney store ETO collection 2026」 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーや作品を彩るキャラクターたちの特別なコレクション！ディズニーストア 映画『ファンタジア』公開85周年記念グッズ appeared first on Dtimes.