この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

通天閣（大阪市浪速区）で12月4日、新今宮駅の副駅名お披露目「＃まいど通天閣」セレモニーが開かれ、エルフ荒川さんが登場した。



南海電気鉄道は、通天閣を運営する通天閣観光が南海グループ加入１周年を迎えた同日、新今宮駅に副駅名「＃まいど通天閣（ハッシュタグまいどつうてんかく）」を導入した。副駅名は、新今宮駅が南海電鉄の通天閣最寄り駅であることを広く案内するとともに、SNSで「＃まいど通天閣」をつけて新今宮・新世界エリアの良さを投稿・拡散してほしいと企画された。同社によると「＃」（ハッシュタグ）を副駅名に採用するのは日本初という。



荒川さんは「ハッシュタ～グ、通天閣しか勝たん、南海電車しか勝たん、ダブルでいかしてください」とあいさつ。「こんな大事なイベントに呼んでいただけて、本当に『天下』とったなという思い。南海（沿線）出身として、ラピートくんと会えたのもうれしいし、二色の浜でラピートを見るのが青春でしたので、すごくうれしいですし、この場所は近くの串カツ屋で10年前ぐらいにバイトしていた」と話した。新今宮では、1日駅長も務めた。



南海は副駅名の導入に合わせ、駅名標などに「＃まいど通天閣」を表示し、通天閣をモチーフにしたデザインに順次更新する。南海電鉄の通天閣最寄り駅として、駅構内を装飾し、通天閣へ続く出入口通路にはキャラクター「ビリケンだるま」による案内イラストを掲出した。