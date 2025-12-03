“炎上司会者”にファン「ワールドシリーズを見るべきだ」

ドジャース・大谷翔平投手に対し、過去にも物議を醸す発言を繰り返してきたスポーツジャーナリストのスティーブン・A・スミス氏が、再び“挑発”し、ファンの怒りを買っている。

名物テレビコメンテーターとして知られるスミス氏は、米ポッドキャスト番組「Joe and Jada」に出演し、デーブ・ロバーツ監督にインタビューした際の話題を切り出した。監督は「野球史でバリー・ボンズを超える打者はいなかった。でも（現役選手では）世界中を見渡してもショウヘイ・オオタニだ。打撃だけでなく、投球をすることも考慮すれば、彼はベーブ・ルースくらいいい選手」と発言したとし、スミス氏は「要点は、打者としてベーブ・ルースを上回る選手はいなかったということだ」と強引にまとめた。

番組では司会を務めるラッパーのファット・ジョー氏は「その前（のリーグ優勝決定シリーズ）は三振を奪いまくっていた。そして打席に立てば3発を放っていたんだよ」「レジー・ジャクソンは（1977年）ワールドシリーズ（の第6戦）に1試合3発を記録したけど、この男（大谷）はその試合に登板した上に3発を記録しているんだ。10月（ポストシーズン）活躍できていない訳ではない」と反論。するとスミス氏は別の話題へと移った。

このことについてはファンも怒り。「スミスの大谷アンチが止まらない」「オオタニは引退するまでにボンズの記録をすべて塗り替えているだろう」「奴は野球を全く知らない」「オオタニはGOATだ。以上!」「スミスはワールドシリーズを見るべきだ」など“批判”の声が相次いだ。（Full-Count編集部）