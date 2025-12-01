歴史建築の中で味わう特別な一杯。「明治安田 CAFE 丸の内」オープン【明治生命館リニューアルレポ】

東京駅から歩いて約5分。丸の内の中心に堂々と佇む「明治生命館」が、2025年11月22日にリニューアルオープンを迎えました。

今回のリニューアルでは、1階・2階に新たな展示エリアを拡充し、これまで未公開だった史料の公開がスタート。また、明治安田生命としては初の直営カフェ「明治安田CAFE 丸の内」が館内1階に誕生し、歴史ある建築空間に新たな文化の息吹が加わりました。

リニューアル記念式典には、シンガー・ソングライターの絢香さんが登壇。代表曲の歌唱とともに華やかな祝福コメントを寄せ、歴史ある建造物の“新しい門出”を盛り上げました。

■「明治生命館」とは ─ 建築史に残る名建築

昭和9年（1934年）に竣工した「明治生命館」。国の重要文化財に指定されている同館は、日本の近代洋風建築を語るうえで欠かせない存在です。古典主義様式を基調とした建築は、重厚さと気品を兼ね備え、当時の建築技術の粋を集めた“最高傑作”と称されるほど。

館の外観を印象づけるのは、規則的に並んだコリント式の柱。アカンサス模様が施された装飾が光を受けて陰影をつくり、建物全体に荘厳なリズムを生み出しています。

最近では、そのクラシカルな外観を背景にウエディングフォトを撮影する人も増えているのだとか。「洋館に来たみたい」とSNSでも密かに話題になるほど、フォトジェニックな建物です。

■1階・建物の物語に触れ、文化を味わう新空間へ

◇歴史を“体験する”展示へアップデート

今回のリニューアルに伴い、1階には新たに模型展示や映像展示が設置されました。建物がどのように誕生し、どんな歴史を歩んできたのかが視覚的に分かりやすく紹介されており、ただ「見る」だけではなく“物語をたどる”体験型の展示へと進化しています。

◇「明治安田CAFE 丸の内」で過ごす上質なひととき

そして今回の注目ポイントが、1階に新設された「明治安田CAFE 丸の内」。重要文化財の趣ある空間で、コーヒーや紅茶、季節のフルーツを使ったパフェやケーキなど、豊富なメニューを楽しむことができます。

また、「明治安田CAFE 丸の内」は吹き抜けの大空間が特徴。天窓からやわらかい日差しが届き、クラシカルな柱や壁面のディテールが浮かび上がります。

そんな“映画のワンシーンのような場所”でいただくティータイムは、きっと特別な思い出になるはず……！ サンドイッチなどの軽食もあるので、ランチにもおすすめです。

■2階・時代の息吹が残る“歴史の現場”を歩く

2階部分には竣工当時のまま保存された執務室、会議室、応接室、電話交換室などが並び、誰でも自由に見学することができます。ドアノブ、木製の壁、机の配置……その一つひとつに、昭和初期の働く人たちの息遣いが宿っているよう。

とくに見どころは、1945年（昭和20年）以降、アメリカ極東空軍司令部として接収されていた時代の会議室。1952年（昭和27年）までの約7年間、ここは連合国軍最高司令官の諮問機関「対日理事会」の会場として使用され、マッカーサー総司令官も何度も出席したといいます。歴史の教科書で見た“あの時代”が急に立体的に感じられる、圧巻の空間です。

さらに奥へ進むと、椅子が規則的に並ぶ食堂が。光が差し込む広い空間に上質な木の色味が映え、どこかドラマの会議室シーンの舞台のよう。思わず背筋が伸びるほどの重厚感です……！ ここ2階のフロアでは時代を超えて人々が行き交った歴史の重みを感じることができますよ。

■絢香さんも感動。コンサートホールのような音の響き

式典に登場したのは、シンガー・ソングライターの絢香さん。デビュー曲『I believe』と、最新曲『花束じゃなくキミといたい』の2曲を披露しました。ピアノの生演奏にのせて響く歌声は、この建物のクラシカルな空間と抜群の相性。

歌唱後、「コンサートホールのようなすてきな音の響きで感動しました」と目を輝かせて語った絢香さん。建築と音楽が溶け合うような、特別なひとときに会場全体が包まれた。

■歴史に触れ、文化を味わう新しい“丸の内の名所”へ

今回のリニューアルによって、明治生命館は「歴史を守る場所」から「歴史と出会う場所」へと大きく変化。1階の展示とカフェで過去と現在がゆるやかにつながり、2階では当時の空気をそのまま感じられる貴重な空間が広がっています。

さらに、クラシカルな建築美に触れながらくつろげる「明治安田CAFE 丸の内」は、丸の内で働く人の新たな休憩スポットとしても、観光客の目的地としても注目されそうな予感。

ぜひ皆さんも格調高い名建築の中で、時間の流れを忘れてしまうような贅沢なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

（マイナビウーマン編集部）