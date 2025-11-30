チャンピオン・ヘインズの定番アイテムがAmazon ブラックフライデーで最大64%OFFに【ラスト2日】

年に一度のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からチャンピオン・ヘインズのアイテムをご紹介。通年で活躍するロンTなどのベーシックアイテムから、寒い冬の相棒となるフリースウェアまで大幅プライスダウンしています。セールは残り2日なのでお見逃しなく！

胸元と袖にロゴを配した、裏起毛素材のクルーネックスウェットシャツ

形状安定性・速乾性に優れた100%ポリエステルのスウェットシャツ

柔らかい肌触りでふわふわ。ボアフリースのフルジップパーカー

首元まで暖かい。ボアフリースのフルジップジャケット

乾きやすく型くずれしにくい、裏起毛素材のジップフーディ

裏起毛素材で暖かい。ベーシックカラー展開のフーディ

カラー展開豊富。裏起毛のハーフジップスウェットシャツ

アメリカ綿を100％使用。しっかりとした天竺素材のロングスリーブTシャツ

カラー展開も豊富。綿100%の裏毛スウェットパンツ

一枚でも重ね着でも。柔らかい綿混素材のワッフル編みロンT

体にフィットするシルエットと、優れたストレッチ性。ワッフル生地のロンT

綿100%で着心地◎ ハイネックのあったかインナー

ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T

秋冬の重ね着でも活躍。ヘインズ「BEEFY-T」シリーズのロンT

脇部分に縫い目がなく凹凸を軽減したボクサーパンツ

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。