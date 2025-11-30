プレミアリーグ 25/26の第13節 トットナムとフラムの試合が、11月30日05:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。

トットナムはランダル・コロムアニ（FW）、リシャルリソン（FW）、ルーカス・ベルグバル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはラウル・ヒメネス（FW）、サムエル・チュクウェゼ（MF）、ジョシュア・キング（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。フラムのサムエル・チュクウェゼ（MF）のアシストからケニー・テテ（DF）がゴールを決めてフラムが先制。

さらに6分フラムが追加点。ジョシュア・キング（DF）のアシストからハリー・ウィルソン（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とフラムがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、トットナムのルーカス・ベルグバル（MF）のアシストからモハンメド・クドゥス（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フラムが1-2で勝利した。

なお、トットナムは30分にミッキー・ファンデフェン（DF）、49分にデスティニー・ウドジェ（DF）、90+4分にランダル・コロムアニ（FW）に、またフラムは78分にラウル・ヒメネス（FW）、90+1分にベルント・レノ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-30 07:00:21 更新