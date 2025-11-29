ちいかわレストラン“討伐フェア”スタート！「あ・く・む」ドリアにあのこのパンケーキなど
【女子旅プレス＝2025/11/29】東京・池袋PARCO本館7階の常設店「ちいかわレストラン」で新たに“討伐フェア”が12月28日（日）まで開催中。“ファミリーレストラン”のコンセプトはそのままに、討伐をテーマに『ちいかわ』漫画内の「討伐」エピソードを厳選してメニュー化。「あ・く・む」のドリアやハチワレの討伐シーンを再現した料理、ユニークな新作グッズなどがラインナップしている。
【写真】池袋パルコに常設店「ちいかわレストラン」メニュー＆店内公開
“討伐フェア”のフードメニューには、睨めっこで笑ってしまったちいかわが悪夢を見るシーンを表現した「ちいかわの「あ・く・む」のカラフルドリア」が登場。ターメリックライスにミートソースとホワイトソースをかけたカラフルな一品だ。
「ご機嫌なあのこのパンケーキ」は名前の通り、ご機嫌な表情のあのこを表現したフルーツ使用のパンケーキ。
また、「ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス」は、ハチワレがラッコとの特訓の成果を発揮したシーンを再現。さすまた風フォークを使い、醤油的な液体（ソース）に浸けられたハチワレを救い出すという、体験型のメニューとなっている。
デザートやドリンクも、ちいかわの世界観全開のラインナップだ。「なんか大きい討伐成功！クリームソーダ」は、パジャマ姿のちいかわたちが巨大な討伐対象に立ち向かう様子を表現。
作中に登場する虫をバニラアイスなどで再現した「虫（緑）討伐アイスデザート」、そして突然大きく成長したカブトムシをゴツゴツとしたグラスで表現した、飲みごたえのある「カブトムシ（大）アイスココア」は、通常サイズの「カブトムシのアイスココア」との対比も楽しい。
フェア開始に合わせ、カフェ併設のグッズショップに新作オリジナルグッズが登場。
メニュー内でも使用されている「さすまた風フォーク」や、「ハチワレのピーマン肉詰め皿」、「なんか大きな討伐成功タンブラー」など、自宅の食卓でもちいかわの世界観を楽しめるアイテムが揃う。4,400円以上の購入で「オリジナルショッパー第4弾」がプレゼントされる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆“討伐フェア”ならではのインパクト抜群のメニュー
“討伐フェア”のフードメニューには、睨めっこで笑ってしまったちいかわが悪夢を見るシーンを表現した「ちいかわの「あ・く・む」のカラフルドリア」が登場。ターメリックライスにミートソースとホワイトソースをかけたカラフルな一品だ。
「ご機嫌なあのこのパンケーキ」は名前の通り、ご機嫌な表情のあのこを表現したフルーツ使用のパンケーキ。
また、「ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス」は、ハチワレがラッコとの特訓の成果を発揮したシーンを再現。さすまた風フォークを使い、醤油的な液体（ソース）に浸けられたハチワレを救い出すという、体験型のメニューとなっている。
デザートやドリンクも、ちいかわの世界観全開のラインナップだ。「なんか大きい討伐成功！クリームソーダ」は、パジャマ姿のちいかわたちが巨大な討伐対象に立ち向かう様子を表現。
作中に登場する虫をバニラアイスなどで再現した「虫（緑）討伐アイスデザート」、そして突然大きく成長したカブトムシをゴツゴツとしたグラスで表現した、飲みごたえのある「カブトムシ（大）アイスココア」は、通常サイズの「カブトムシのアイスココア」との対比も楽しい。
◆食卓を彩る“討伐”グッズも同時発売
フェア開始に合わせ、カフェ併設のグッズショップに新作オリジナルグッズが登場。
メニュー内でも使用されている「さすまた風フォーク」や、「ハチワレのピーマン肉詰め皿」、「なんか大きな討伐成功タンブラー」など、自宅の食卓でもちいかわの世界観を楽しめるアイテムが揃う。4,400円以上の購入で「オリジナルショッパー第4弾」がプレゼントされる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】