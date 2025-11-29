【ヤバ義母VSメロンパンボディ嫁】今なら変われるかも！後悔ばかりの自分＜第16話＞#4コマ母道場
あなたはお義母さんのことを「恥ずかしい！」と感じたことはありますか？ 今回の主人公クミさんは、お義母さんが派手なウェアを着て近所をジョギングするのが恥ずかしいようです。しかしお義母さんはそれが自分の個性だからと気にする様子はありません。一方でクミさんはいつも自分のことを隠すような目立たない服を着ていて……？ お義母さんとのやりとりをとおして、クミさんは自分自身の思いと向き合うことになるのです。
第16話 変われるかな
クミさんは一緒に走りながら、お義母さんにジョギングをはじめたきっかけを聞きます。健康的でいたかったからという理由はシンプルですが、思いついたことを実行するのってなかなか難しいですよね？ きっとこうして毎日健康に気を付けていたら、お義母さんみたいに心もハツラツとしていられると思いますよ！
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
