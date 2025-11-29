「ギャル感がすごい！」なでしこ谷川＆松窪のロングヘアーショットに脚光「一気に大人っぽくなったな」「貫禄でてきた」
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、11月29日に「MS&ADカップ2025」でカナダ女子代表と長崎スタジアムシティで対戦する。
同日に、JFAなでしこサッカーの公式アカウントが、なでしこジャパンの面々を紹介。新ユニホーム着用のポートレートで、注目されているのが谷川萌々子と松窪真心だ。
２人とも長い髪を下ろしている。ピッチ上とは異なる印象を与えるショットに「谷川と松窪のギャル感がすごい！」「谷川と松窪に貫禄でてきた」「松窪真心も谷川萌々子も一気に大人っぽくなったな」「松窪ちゃんロングヘア似合ってるやん」「谷川萌々子髪下ろしてるの初めて見た」といった声があがっている。
年内代表の代表活動。なでしこジャパンは勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】髪を下ろすと、そんな感じなんだ！ 谷川＆松窪の新鮮ショットが話題
