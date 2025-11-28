Image:Amazon.co.jp

現在、100インチの量子ドット（QLED）4Kディスプレイというド迫力で、リビングをさながら映画館に変えてしまうXiaomi （シャオミ）の100インチスマートテレビ「TV Max 100 2025」が、お得に登場しています。

シャオミ(Xiaomi) テレビ 100インチ スマートテレビ Google TV 4K 量子ドット 液晶 ネット動画対応 Dolby Vision Atmos MEMC対応 音声検索 3年メーカー保証 Xiaomi TV Max 2025シリーズ 地上波受信なし 269,800円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

100インチ×144Hzで自宅がシアター化。Xiaomiの100インチTV「TV Max 100 2025」が10％オフで最安値に！

100インチという桁違いのサイズで、リビングを一瞬にしてまるで映画館に変えるのが、Xiaomi （シャオミ）の100インチスマートテレビ「TV Max 100 2025」。

量子ドット（QLED）4Kに144Hz表示、さらにDolby Vision対応と、映像体験は完全にハイエンド。それでいて価格は10％オフで“最安値クラス”。これは事件です。

本機最大の特長は、なんといっても100インチの量子ドット（QLED）4Kディスプレイ。家庭用テレビの枠を超えたサイズ感で、映画やスポーツはもちろん、ゲームやライブ映像まで忠実度の高いビジュアル体験を実現します。

さらに2機の15Wの高出力オーディオシステムとDolby Vision®およびDolby Atmos®を搭載し、オーディオビジュアル体験をアップグレード。細部までライブ感あふれるサウンドエフェクトを再現する高品質のDTS:Xデコードにより、圧倒的な映像美と迫力のサウンドエフェクトを備えた、最上級の映画体験をリビングルームで楽しむことができます。

144Hz対応で動きもクリア。価格は“最安値級”

リフレッシュレートは最大144Hzに対応。スポーツ中継やアクション映画、ゲームプレイ時でも残像感を抑え、動きの速い映像をなめらかに表示します。大画面テレビでありがちな「ブレ」や「にじみ」を抑えた、クリアでシャープな映像体験を実現しています。

100インチQLED×4K×144Hzというハイスペックを詰め込みながら、価格は今なら10％オフで最安値。「大画面＝贅沢」という時代は終わり、自宅シアターは現実的な選択肢になりました。リビングを一変させたいなら、Xiaomiの「TV Max 100 2025」は最短ルートです。

なお、上記の表示価格は2025年11月28日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:｢Amazonブラックフライデー｣