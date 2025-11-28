ドジャースの大谷翔平は日本時間の11月25日、自らのInstagramでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を表明した。さらに翌26日には報道各社のオンライン合同インタビューに応じた。WBCは来年の3月に開かれ、日本代表「侍ジャパン」の初戦は6日の台湾戦になる予定だ。（全2回の第1回）

＊＊＊

早くも日本国内では大騒ぎになっている。とはいえ、現状は大谷の「WBC出場が決まった」だけのようだ。担当記者が言う。

「先発投手で打者でもスタメンという“リアル二刀流”でフル出場するというパターンに始まり、打者としてはスタメン出場するが投手としては抑えに回る、投手としては出場せず打者に専念、など様々な可能性が考えられます。当然ながら合同インタビューでも記者が質問しましたが、大谷選手は『起用法についてはまだ分からない』と答え、ドジャースと侍ジャパンの両方と話し合いを持つ必要があると説明しました」

かつてはドジャースが出場を認めないのではないかという観測も流れていた。多くの日本人にとっては「大谷が出場するだけで御の字」が本音だろう。

MLB研究家の友成那智氏は「もちろん大谷選手が出場する侍ジャパンと不在の侍ジャパンでは天と地ほどの差があります」と言う。

「大谷選手はMLBで3年連続、計4回のシーズンMVP受賞を果たした文字通りのスーパースターです。どんな形の起用法であれ、侍ジャパンのベンチに大谷選手がいるのといないのでは相手チームに与えるプレッシャーが全く異なってきます。またドジャース側の本音は『投げるのは絶対に止めてほしい。その代わりに打者だけに専念するのなら出てもOK』のようです。大谷選手、ドジャース、日本代表の3者協議は今後の大きな注目ポイントだとはいえ、スタメンとして『DH・大谷』が発表される可能性は高いと考えて間違いないでしょう」

注目ポイントは打順

少なくとも大谷の打者が打者として出場するのは確実だとして、友成氏が鍵を握ると考えるのは“打順”だ。

もともと日米両国の野球ファンから「4番・大谷」を一度は見てみたいという声は少なくなかった。またWBCは短期決戦のため、過去の起用法にとらわれない打順を組むことも考えられる。

「私が心配しているのは、日本代表の井端弘和監督がドジャースの打順をそのまま踏襲し、『1番・大谷』を前提に打順を組むのではないかということです。これまでクリーンナップの定番は3番、4番、5番の3選手でした。ところが近年のMLBは1番、2番、3番に強打者を置く戦術を編み出しました。初回から点を取れる可能性が増しますし、強打者3人の打席数も増えるからです。さらに、ここ数年は『最強打者は1番』が一般的でしたが、最新の傾向は『最強打者は2番』なのです。これも単純な理由で、1番が出塁して最強打者の2番が打席に立てば得点のチャンスが増えるからです。3番も強打者ですから敬遠の確率も減ります。井端監督が大谷選手に1番を任せるのか、MLBの最新動向を踏まえて2番に抜擢するのかは、侍ジャパンの未来を占う重要なポイントだと思います」

打者大谷には期待する野球ファンも多いだろうが、投手大谷に対してはどうだろうか。「ケガをしそうで不安だ」と心配している日本人も相当な数に達するだろう。

第2回【大谷翔平はWBCで「二刀流」を披露するのか？ 識者が「投げるべきではない」と断じる理由…「プエルトリコ代表を参考に"国内組"をしっかり準備させたほうがいい」】では、投手大谷が不在の場合、侍ジャパンの投手力は低下しないのか、詳細をお伝えする──。

