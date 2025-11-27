食楽web

気が付けばクリスマスまで1カ月を切り、街中でクリスマスケーキの予約受付を目にするようになりました。

JR品川駅構内のエキュート品川でも、11月25日にスタートしたフェア「CLAP YOUR CHRISTMAS」でクリスマスケーキ全47種類の予約がスタート。その中から、オススメの5品をピックアップしました。

今から予約を済ませておけば、ケーキを受け取るクリスマス当日に至るまで気分がさらに高まるはず。例年よりもハイクオリティなケーキでクリスマス当日を迎えたい……とお考えなら、エキュート品川のスイーツ店の逸品を候補に加えてみては？

パティスリーQBG「ブラン・ド・ノエル」

サイズ：4号（直径約12cm）／4800円。100台限定

洋菓子店『パティスリーQBG』の2025年のケーキ「ブラン・ド・ノエル」は、とろけるような口どけのムースバニーユから北海道産シナはちみつが芳醇に香る魅惑のケーキ。

雪景色をイメージしたモンブランクリームと洋梨のジュレを天面に配し、ふわりと漂う洋梨の香りとフランポワーズの優しい酸味が特徴です。

●DATA

出店エリア：1F フェイバリット スイーツ

予約受付：店頭 2025年12月19日（金）まで/ネット 12月18日（木）まで

店頭渡し日・店頭販売日：12月20日（土）～25日（木）

和楽紅屋「ノエル ショコラツリー」

サイズ：直径約9cm×10cm／4200円。ツリー型のフォルムがクリスマス気分を盛り上げる

和洋折衷のオリジナル菓子が人気の『和楽紅屋』からは、限定ケーキ「ノエル ショコラツリー」が登場。

エアリーで濃厚なムースショコラ、米粉のショコラ生地、そして紅茶とほうじ茶のプリンを重ね合わせ、外側を紅茶＆ほうじ茶入りチョコクリームでもみの木のように飾り上げています。

●DATA

出店エリア：1F フェイバリット スイーツ

予約受付：店頭 2025年12月18日（木）まで／ネット 12月19日（金）まで

店頭渡し日・店頭販売日：12月20日（土）～25日（木）

空いろ「星空のノエル」

サイズ：約11cm×16cm×高さ4cm／4428円。予約限定・90台販売の希少なケーキ

『空いろ』の限定クリスマスケーキは、お店こだわりのあんこを合わせてアレンジした「星空のノエル」です。

フランスのケーキ「オペラ」をベースに、表面を天然色素だけで仕上げたグラサージュを施して“夜空”をイメージ。同梱されるオーガニックマカロンを飾り付けて、自分だけのクリスマスケーキに仕上げられます。

事前予約のみで、販売個数も90台限定と希少な一品。ぜひ手に入れて、至高の味わいを楽しんでみてはいかがでしょうか。

●DATA

出店エリア：1F フェイバリット スイーツ

予約受付：店頭・ネットとも2025年12月20日（土）まで

店頭渡し日：12月23日（火）～25日（木）※店頭販売はありません

京橋千疋屋「洋梨とオレンジババロア」

サイズ：4号（直径約12cm）／5400円。クリスマスを華やかに彩るフルーツ尽くしのケーキ

『京橋千疋屋』の新作クリスマスケーキ「洋梨とオレンジババロア」は、チョコスポンジの上にチョコとキャラメルのムース、オレンジババロアを重ね、いちご・ブルーベリー・洋梨をトッピングした贅沢な一品。

フルーツの華やかな香りとケーキの上質で優しい甘さが、スペシャルなクリスマスを美味しく演出します。こちらも予約限定、販売個数は35台とレア度が非常に高いケーキです。

●DATA

出店エリア：1F いろどりフード＆スイーツ

予約受付：店頭・ネットとも2025年12月15日（月）まで

店頭渡し日：12月23日（火）～25日（木）※店頭販売はありません

ダロワイヨ「プレジール ド ノエル」

サイズ：4号（直径約12cm）／5400円。キュートなルックスがクリスマスを飾ります

老舗洋菓子店『ダロワイヨ』では、新作ケーキ「プレジール ド ノエル」に注目！

クリーム色のグラサージュに包まれたケーキの中にはバニラムースがたっぷり。カットすると鮮やかな苺の果実感が残るコンポテとピスタチオクリームによる“赤と緑のクリスマスカラー”が現れる、楽しい仕掛けが施されています。

別添えのミニマカロンとともに味わえば、食卓が華やかな雰囲気で満たされるはず。

●DATA

出店エリア：1F フェイバリット スイーツ

予約受付：店頭 2025年12月20日（土）まで／ネット 12月21日（日）まで

店頭渡し日・店頭販売日：12月21日（日）～25日（木）

まとめ

店頭での予約と並行して実施されているネットでの購入予約は、JR東日本クロスステーションが運営するエキュート公式モバイルオーダー「JRE MALL」内の特設予約ページで受付中です。

今回紹介できなかったケーキの中からも、ビビッと心を震わせる逸品に巡り合えるかも。併せてご確認ください。

＞JRE MALL「CLAP YOUR CHRISTMAS」特設予約ページ

https://www.ecute.jp/cp/christmas/