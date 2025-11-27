ANNA SUIの干支“午”モチーフ！ユニコーン柄ハンカチが登場

2026年の干支「午」を祝う、ANNA SUI（アナ スイ）からユニコーンモチーフのハンカチとタオルハンカチが登場！ブルーミング中西株式会社が手掛けるこの特別なアイテムは、干支モチーフをアナスイらしいオーナメント柄で融合させ、華やかでファンタジックな世界観を楽しめます。ギフトにもぴったりのデザインで、2025年12月1日からオンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】と一部百貨店で販売されます。

ANNA SUIの干支“午”モチーフ、ユニコーンデザイン登場！

ANNA SUI（アナ スイ）から、2026年の干支「午」をモチーフにしたユニコーン柄のハンカチとタオルハンカチが登場します。

ユニコーンの幻想的なデザインに、干支の“午”が融合したこのアイテムは、アナスイらしい華やかでロマンティックな世界観が魅力。

金染料によるアクセントが光に当たると輝き、贈り物にも最適な特別なデザインです。新年のご挨拶やお年賀にぴったりの一品です。

金染料を使った上品な輝きが特徴。ユニコーンと干支の"午"を融合させたデザインが、ファンタジックで華やかな印象を与えます。

ハンカチは58×58cm、タオルハンカチは28×28cmのサイズで、日常使いにもぴったり。高級感のあるシャーリング加工と吸水性の良さも魅力です。

このユニコーンモチーフのハンカチとタオルハンカチは、新年の贈り物にぴったりのアイテム。

アナスイならではのフェミニンでロマンティックなデザインに、干支“午”のモチーフを加えた特別な一品。

オンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】と一部百貨店で販売され、価格はハンカチ1,650円（税込）、タオルハンカチ1,100円（税込）。

今年の新年を華やかに彩るアイテムとして、ぜひ手に入れてください♪

ANNA SUIのユニコーンモチーフのハンカチとタオルハンカチは、2026年の干支「午」を祝う特別なデザインで登場。

華やかで上品な金染料アクセントやユニコーンの幻想的なデザインが、贈り物や新年の挨拶にぴったりです。

オンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】および百貨店で購入可能で、価格も手ごろ。新しい年の始まりにふさわしい、心温まるアイテムをぜひ手に入れてください。