Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が『THE TIME,』（TBS系）に出演。番組公式Xでは“シマエナガちゃん”を手にしたオフショットが公開され、映画公開を目前にしたメンバーの姿が話題を集めている。

【画像】フォーマルスタイルで“シマエナガちゃん”を手にしたMrs. GREEN APPLE／【動画＆画像】『FJORD』『THE ORIGIN』特別映像＆場面写真

■フォーマルスタイル×“シマエナガちゃん”でかわいらしいギャップを見せる大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架

中央に座る大森は、赤髪に細フレームのメガネを合わせたフォーマルスタイル。柔らかなニュアンスの赤髪に知性漂うメガネが加わることで、落ち着きと個性が共存。黒ジャケットの上品さがより際立ち、思わず目を奪われるビジュアルに。

左右には藤澤涼架（左）と若井滉斗（右）が並び、黒を基調としたシンプルなフォーマルスタイルで統一。メンバーそれぞれの名前入り“シマエナガちゃん”を手にしており、藤澤は両手でそっと支え、大森は前へ差し出すように、若井は肩にちょこんと乗せている。シンプルな衣装にマスコットのかわいらしさが重なり、ギャップがいっそう際立つ。

SNSでは「赤髪×メガネの破壊力やばい」「今日のビジュ最高すぎる」「大森さんの赤髪、何度見ても美しい」「シマエナガちゃん名前入りなのかわいすぎ」「三者三様の持ち方がいい」「もっくんちょこんと座っててかわいい」「真ん中の子5才？w」など、多くのコメントが寄せられている。

■『FJORD』『THE ORIGIN』特別映像も公開！

番組では、11月28日に公開されるライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』と、ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』の裏話も披露。

さらに、Mrs. GREEN APPLEの公式SNSでは、それぞれの監督が作品への想いを語る特別映像も解禁され、期待がますます高まっている。

■『FJORD』『THE ORIGIN』場面写真