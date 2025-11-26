メジャーリーグのFA選手137人に入っているオリオールズの菅野智之（36）が、23日に東京ドームで行われた巨人・長野の引退セレモニーに、サプライズで駆け付けた。

マエケン楽天入り最有力…“本命”だった巨人はフラれて万々歳？ OB投手も「獲得失敗がプラスになる」

その菅野は移籍1年目の今季、先発として30試合に登板し、10勝10敗、防御率4.64。2ケタ勝利を挙げた投手だけに、メジャー球団から引っ張りダコかと思いきや、所属先の決定が長期化しそうだという。

昨オフに巨人から海外FA権を行使してオリオールズと1300万ドル（約20億円）の単年契約で入団。今季は157回を投げて106三振を奪ったものの、リーグ最多の33被弾を記録した。「来年37歳という年齢もあって長期戦になる可能性があります」と大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏がこう言う。

「今オフの先発投手では、左腕バルデス（32=アストロズ）やスアレス（30=フィリーズ）、シース（29）、キング（30=ともにパドレス）、ギャレン（30=ダイヤモンドバックス）といった実績のある投手がFA市場に出ています。西武からポスティング移籍を表明している今井達也（27）も注目されている。メジャーのFA市場は、大物から順番に移籍先が決まっていくことが多い。菅野は今季10勝を挙げたとはいえ、10敗を喫していて貯金を稼いでいない。やはり年齢がネック。各メディアのFAランク予想でも下位なので、年内に所属先が決まらない可能性もあります」

実際、米NBCスポーツ電子版が11月上旬に特集した「今オフFAランキングトップ100」によれば、オリオールズからFAとなった菅野は61位。契約予想は1年800万ドル（約12億円）とした。米スポーツサイトの「ブリーチャーリポート」は、菅野に興味を示しそうな移籍先候補として、レッドソックス、ジャイアンツ、ブルージェイズ、レンジャーズの4球団を挙げているものの、補強の優先順位は高くないという。

そこで浮上するのが、水面下で“出戻り”調査を行っているという古巣・巨人である。

第1希望は「メジャー残留」だが…

今季の先発投手陣は、エース戸郷が8勝9敗、防御率4.14。2度の二軍落ちなどで足を引っ張れば、期待の6年目左腕の井上は4勝8敗、4年目の赤星は6勝9敗と、いずれも負け越した。実績十分の田中将は3勝4敗と言うに及ばずで、2ケタ勝利は山崎の11勝（4敗）のみ。それでもCSファーストステージでは4失点でKOされるなど、脆弱な先発陣が阪神と15ゲーム差の3位に沈んだ一因となった。それだけに、先発陣の整備が最重要ポイントとなっているが、さる球界関係者がこう言った。

「そこで国内FA権を持つ中日・柳裕也（31）を調査。2021年に最優秀防御率、最多奪三振のタイトルを獲得するなど、長年中日を支えてきた先発投手陣の柱で、巨人も獲得に手応えがあったようです。ただ、本人が直前のところでFA宣言を思いとどまり、残留を決めてしまった。さらに“相思相愛”といわれたメジャー帰りで日米通算165勝の前田健太（37）の獲得も秒読みとされたが、単年契約を提示した巨人に対し、2年契約を用意した楽天にひっくり返され、『入団決定的』と各スポーツ紙に報じられている。身長2メートル超の大型右腕ウィットリー（28=レイズ）の獲得が合意間近になっているとはいえ、実績のある先発は何人いてもいいというのが阿部監督の方針。昨年は田中、今年はマエケンに声を掛けていることでも、それが分かります。メジャー2ケタ勝利の菅野が復帰すれば、マエケンよりは戦力になるでしょう。ただ、菅野の希望はメジャー残留のようですが……」

前出の友成氏がこう続ける。

「メジャーでランキング下位のFA選手は、年が明けて2月に入っても所属先が決まらないことが少なくありません。日本人選手の場合、2月のキャンプインまでにチームが決まらないのを嫌がる傾向があります。キャンプでしっかり調整したい選手が多いからです。菅野はベテランだけになおさらでしょう。オファーの出足があまりに遅い場合、巨人復帰の選択も視野に入ってくるのではないか」

メジャー挑戦1年で、巨人に出戻りの可能性が十分あるというのだ。

