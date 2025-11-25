¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡¡ºòÇ¯¤Ï4°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å&Å·¹ÄÇÕ¤Ç½àÍ¥¾¡¤âº£µ¨¤Ï½ç°Ì¾å¤²¤é¤ì¤º
¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï25Æü¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¤¬·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤êº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤ËJ2ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¡¢2023¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥¬¥ó¥Ð¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤ÏJ1¥ê¡¼¥°16°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌö¿Ê¡£
¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë4°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï2025¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë²þ¤á¤Æ·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¬¥ó¥Ð¤Ï»Ä¤ê2»î¹çÏ¢¾¡¤Ç¥Ý¥ä¥È¥¹ÂÎÀ©¤ËËë¤ò¤ª¤í¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¥¬¥ó¥Ð¤Ïº£½µËö¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤·¡¢ºÇ½ªÀá¤Ë¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£