エティハド航空は、「ブラックフライデーセール」を11月24日から30日まで開催する。

エコノミークラスの片道・往復運賃が対象で、割引率は最大35％。設定路線と燃油サーチャージや諸税が含まれた総額の往復運賃は以下の通り。搭乗期間は2026年1月1日から6月30日まで。

アブダビストップオーバーの利用も可能で、旅程によって2泊の無料宿泊を含む、最大4泊まで利用できる。

・東京/成田発着

チューリッヒ（95,240円）、マドリード（97,090円）、ブリュッセル（100,070円）、ミラノ（102,130円）、バルセロナ（105,920円）、リヤド（107,720円）、アムステルダム（111,140円）、ワルシャワ（112,130円）、リスボン（112,440円）、プラハ（113,240円）、ローマ（113,840円）、ジュネーブ（114,280円）、ダブリン（114,420円）、パリ（115,410円）、ウォーン（115,800円）、ミュンヘン（116,540円）、アブダビ（116,850円）、カイロ（121,150円）、コペンハーゲン（126,570円）、マンチェスター（128,480円）、ロンドン（129,510円）、ヨハネスブルグ（147,030円）、モスクワ（177,520円）、ナイロビ（180,480円）