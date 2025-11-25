Ìó154Ëü±ß¤Î¥Û¥ó¥À¡Ö¡ÈºÇ¾®¡¦ºÇ°Âµé¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡×Å¸¼¨¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¥µ¥¤¥º´¶¤¬¥¤¥¤¡×¡ÖÁö¤ê¤¬³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª Á´Ä¹3.8mµé¤Ç¡ÖRS¡×¤ä¡Ö5Â®MT¡×¤â¥¢¥ê¡ª Æô¹ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¹ñÌ±¼Ö¡Ö¥Ö¥ê¥ª¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë
¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¤È¼ÂÍÑÅª¤ÊÁõÈ÷¤¬Ì¥ÎÏ
¡¡2025Ç¯9·î24Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¬¥¤¥¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñºÝ¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼ ¥¹¥Þ¥é¥ó2025¡×¤Î¥Û¥ó¥À¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó e:HEV¡×¤ÎÀµ¼°ÈäÏª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥Ö¥ê¥ª¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¤¬³«ºÅ¤¹¤ëÆ±¹ñºÇÂçµé¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥¬¥¤¥¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñºÝ¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç¤ÎËÜ³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ñÆâ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ò½ä²ó¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¡ÖÅÅÆ°²½¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¤½¤Î½ä²óÅ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ9·î24Æü¤ËÃæÉô¥¸¥ã¥ï½£¥¹¥Þ¥é¥ó»Ô¤Ç¡Ö¥¬¥¤¥¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñºÝ¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼ ¥¹¥Þ¥é¥ó2025¡×¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿··¿¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó e:HEV¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤¬ÊÂ¤Ö¤Ê¤«¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Î¡Ö¥Ö¥ê¥ª¡¦¥µ¥Æ¥£¥ä¡×¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅÆ°²½°ìÊÕÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¼Â¼û¤ò»Ù¤¨¤ëÆþÌç¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤òÄó¼¨¤·¤¿ÅÀ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ö¥ê¥ª¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿A¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î5¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È°Ý»ý¥³¥¹¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¼ÂÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡È¹ñÌ±¼Ö¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤âÀ¤Âå¤´¤È¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÄãÇ³Èñ¾®·¿¼ÖÏÈ¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Æ¥£¥ä¡×¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò¹â¤á¤¿¡ÖRS¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏRS¤¬Á´Ä¹3810mm¡ßÁ´Éý1680mm¡ßÁ´¹â1485mm¡¢¥µ¥Æ¥£¥ä¤¬Á´Ä¹3795mm¡ßÁ´Éý1680mm¡ßÁ´¹â1485mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ2405mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã»¤¤Á°¸å¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¤ä¸«ÀÚ¤ê¤Î¤è¤¤¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¤Ë¤è¤ê¡¢¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤äÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÅ¬¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤ÅûSOHC i-VTEC¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ90ÇÏÎÏ¡¿6000rpm¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯110Nm¡¿4800rpm¤òÈ¯´ø¡£CVT¤Ë²Ã¤¨¤Æ5Â®MT¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÚÎÌ¤Ê¼ÖÂÎ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÏÁÇÄ¾¤Ê²ÃÂ®¥Õ¥£¡¼¥ë¤È°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç³ÈñÀÇ½¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¶Ð¤äÇã¤¤Êª¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÍÑÅÓ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤°ÜÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Æ¥£¥ä¤Ï²÷Å¬ÁõÈ÷¤òÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¼ÂÍÑ»ÅÍÍ¡¢RS¤ÏÀìÍÑ¥¨¥¢¥í¤äÆâÁõ¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡¢Âç·Â¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢Â²ó¤ê¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò±é½Ð¡£¤É¤Á¤é¤â¸åÀÊ¤ä²Ù¼¼¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤¬¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤«¤é½µËö¤Î°ÜÆ°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç¤Î»²¹ÍÃÍ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥µ¥Æ¥£¥ä¡×¤¬1²¯7040Ëü¥ë¥Ô¥¢¡ÊÌó154Ëü±ß¡Ë¡¢¾åµé¤Î¡ÖRS¡×¤¬2²¯4820Ëü¥ë¥Ô¥¢¡ÊÌó224Ëü±ß¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¾åµé¤Ï2²¯5820Ëü¥ë¥Ô¥¢¡ÊÌó233Ëü±ß¡Ë¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥ª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ºÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö·Ú¼«Æ°¼ÖÊÂ¤ß¤Ë°Â¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤è¤ê¤«¤Ê¤ê°Â¤¤¤Î¤Ï¶Ã¤¡×¤È¤¤¤¦²Á³ÊÌÌ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Á¡¢¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ5Â®MT¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖRS¥°¥ì¡¼¥É¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¶¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¼è¤ê²ó¤·¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º´¶¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ä¡¢¡Ö¥Ö¥ê¥ª¤Ã¤Æ¸ì´¶¤¬¥ª¥â¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Áí¤¸¤Æ¡¢¡È¾®¤µ¤¯¤Æ°Â¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÌ¤Æ³Æþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀË¤·¤àÀ¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£