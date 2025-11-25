温活と安心を叶える『オーラtomoni吸水ショーツ』が登場中♡

メカニカルプラネットが開発した『オーラtomoni吸水ショーツ』が、2025年11月12日（水）より応援購入サービス「Makuake」で購入可能になりました。独自開発の「αオーラ®繊維」を使用し、冷えや不意の生理、軽い尿漏れなどに寄り添う一枚。小学生高学年から大人まで、世代を超えた安心感と温かさを届ける温活ショーツです。

生理前後や軽い尿漏れにも安心

『オーラtomoni吸水ショーツ』は、10mlの吸水性を備え、ブルーデイの始まりや終わりがけの少量の生理時にも安心。

急に生理が来ても慌てず、ナプキンと併用すれば水分量の多い日も対応可能です。前後を長めに設計した吸水部で、前もれ・後ろもれを防ぎ、日常生活でも快適に過ごせます。

365日快適に履ける温活設計

身生地には独自の「αオーラ®繊維」を使用し、体温を熱源として温まる温活効果を実現。薄手で全方向にストレッチするため、立っても座っても動きやすく、長時間の着用でも快適です。

吸水部はさらっと快適で蒸れにくく、洗濯も簡単。毎日の冷え対策やおりもの対策にもぴったりです。

安心の国内生産＆クラウド購入

オーラtomoni吸水ショーツは、鉱石パウダー入り素材を用い、国内の工場で丁寧に製造。ジュニアサイズはSS・S（カラー：ソラ・サクラ・ブラック）、大人サイズはM・L（ブラック）で展開します。

価格や詳細はMakuakeで確認でき、応援購入は12月11日（木）まで。リターンは12月末より順次発送予定です。

『オーラtomoni吸水ショーツ』で安心の温活ライフ♡



