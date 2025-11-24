¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦ÃíÌÜ¤ÎGKÁáÀîÍ§´ð¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤«¡©¡×ÆîÍºÂÀ¤¬ÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ
¡ÚÏ¢ºÜ¡Û
ÆîÍºÂÀ¡Ö¸µÆüËÜÂåÉ½GK¤¬¸«¤¿°ìÎ®GK¤Î¤¹¤´¤µ¡×
Âè£·²ó¡§ÁáÀîÍ§´ð¡ÊÆüËÜ¡Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤É¤ª¤ê¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÌµÍý¤âÍø¤¯¡£¤â¤È¤â¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤GK¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯¤¯¤é¤¤¤«¤é°µÅÝÅª¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡²£ÉÍFC¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤äÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³ØÉÕÂ°Çð¹âÅù³Ø¹»¤Ç°éÀ®Ç¯Âå¤ÎGK¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÆîÍºÂÀ»á¤¬¤½¤¦¸ì¤Ã¤ÆÀå¤ò´¬¤¯¤Î¤¬¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÁáÀîÍ§´ð¤À¡£
¥¬¡¼¥ÊÀï¤È¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤¿ÁáÀîÍ§´ð¡¡photo by Ushijima Hisato
¡¡¸½ºß26ºÐ¤ÎÁáÀî¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³Ø¤«¤é¼¯Åç¤ËÆþÃÄ¡£¶Í°þ³Ø±à¹â¹»»þÂå¤â´Þ¤á¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÇ¯ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤â¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢º£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡ÖÃÙºé¤¤ÎÁª¼ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê2Ç¯ÌÜ¤Î2022Ç¯¤Î½ªÈ×Àï¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢Íâ2023Ç¯¤«¤é¼¯Åç¤ÎÀµGK¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£¤È¤ê¤ï¤±º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥àÌö¿Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ7·î¤ÎE-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¦Ãæ¹ñÀï¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢11·î¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¤È¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë¤âÀèÈ¯¤·¤Æ2»î¹çÏ¢Â³¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤ÇÊÌ³Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÁáÀî¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æî»á¤¬¡¢¤½¤Î¤¹¤´¤ß¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨
¡ÖÁáÀîÁª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡¢¤È¸À¤¨¤ëGK¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÂÎ¤¬¿¤Ó¤ë¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤ë»þ¡¢Â¿¤¯¤ÎGK¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ê¤«¤é¿¤Ð¤·¤Æ¡Ê½Ð¤·¤Æ¡Ë¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤À¤È¡¢¼ê¤¬¿¤Ó¤ëÈÏ°Ï¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¿¤Ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÆ¬¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤«¤é¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê±ó¤¯¤Þ¤Ç¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤ë¥ì¥ó¥¸¤ò¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤â¡¢ÁáÀîÁª¼ê¤Î¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î½é´üÆ°ºî¤ÈÂÎ½Å°ÜÆ°¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤ÎÉôÊ¬¤¬È´·²¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡ÚÉáÄÌ¤ÎGK¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¡Û
¡¡Æî»á¤ÏGK¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÁáÀî¤ÎÆÃÄ§¤òÉ³²ò¤¯¡£
¡Ö¤·¤«¤âÁáÀîÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Îº¸Â¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¡¢º¸¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë»þ¡¢Ã±¤ËÂÎ¢ªº¸¼ê¤Î½ç¤Ë¿¤Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹»þ¤Ë±¦ÏÓ¤â¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Çº¸¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½GK¤Î¡Ê¥Þ¥ë¥¯¡á¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¡Ë¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤Ê¤É¤â¤è¤¯¸«¤»¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ÎGK¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÁáÀîÁª¼ê¤Ï¤½¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯Âè17Àá¤Î²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤ÇÅ·Ìî½ãÁª¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤¿¥·¡¼¥ó¡ÊÁ°È¾38Ê¬¡Ë¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯°ìÈÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ì¤ÏÉáÄÌ¤Î¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âGK½Ð¿È¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÊÌ¼¡¸µ¤Î¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢µÕ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶²¤í¤·¤¤GK¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ÁáÀîÁª¼ê¤Ï¶õÃæ¤Ç¤âºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¿¤Ó¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤ë»þ¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶õÃæ¤ÇÂ¤ò½³¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÂÎ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎGK¤¬¸«¤»¤ë¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ç¤¤ëGK¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÁáÀî¤¬¸«¤»¤ë¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼¡¡¹¤È²òÀâ¤¹¤ëÆî»á¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¤â¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢GK¤Ë¤Ï¡ØÈ¿±þ¡Ù¤È¡ØÈ¿¼Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ØÈ¿±þ¡Ù¤ÏÍè¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤ò¸À¤¤¡¢¡ØÈ¿¼Í¡Ù¤È¤Ï¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÇÌÌ¤òºî¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò»ß¤á¤ëÆ°¤¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡ØÈ¿±þ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÈ¿¼Í¡Ù¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÁáÀîÁª¼ê¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤ò»È¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤òÀµ³Î¡¢¤«¤ÄÁÇÁá¤¯È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥ì¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤º¤ì¤¿¤ê¡¢¼ê¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡ØÈ¿±þ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÈ¿¼Í¡Ù¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÚGK·Ð¸³¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Û
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤Æî»á¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¡Ê10·î17Æü¡¿Âè34Àá¡Ë¤Î³«»Ï3Ê¬¡¢ÂçÇ÷Í¦ÌéÁª¼ê¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤¿¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤Ï½¨°ï¤Ç¤·¤¿¡£ÁáÀîÁª¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯µ»½Ñ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢Ã±¤ËÈ¿¼Í¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½é´üÆ°ºî¤ÎÃÊ³¬¤Ç¾¯¤·Á°¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¤¿¤¦¤¨¤ÇÂÎ¤ò¹¤²¤ÆÌÌ¤òºî¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç°Õ¿ÞÅª¤Ëº¸Â¤ò¾å¤²¤ÆÂçÇ÷Áª¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯ÂçÇ÷Áª¼ê¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä½Ö´Ö¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÁáÀîÁª¼ê¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤â¾¯¤·Éâ¤«¤»¤Æ¤¯¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂçÇ÷Áª¼ê¤â¡¢¤Þ¤µ¤«GK¤¬Â¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢GK¤ÎÂ¤Î¾å¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÁáÀîÁª¼ê¤ÏÂçÇ÷Áª¼ê¤Î¾å¤ò¤¤¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¶î¤±°ú¤¤ÇÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë·èÄêµ¡¤òËÉ¤°¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¥×¥ì¡¼ÁªÂò¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½é´üÆ°ºî¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÍýµÍ¤á¤Ç»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤¬Ã±¤Ê¤ë¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÁáÀîÁª¼ê¤ÎGK¤È¤·¤Æ¤Î¤¹¤´¤ß¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡GK·Ð¸³¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿ô¡¹¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£Æî»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁáÀî¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢½½Ê¬¤ËÀ¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤·¤½¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¸½ºß¡¢¼¯Åç¤Ï¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÁáÀî¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æî»á¤¬¡Ö¸½ºß¤Î¹ñÆâºÇ¹âÊöGK¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹ÁáÀî¤Îº£¸å¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÂè£¸²ó¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Úprofile¡Û
ÆîÍºÂÀ¡Ê¤ß¤Ê¤ß¡¦¤æ¤¦¤¿¡Ë
1979Ç¯9·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è½Ð¿È¡£ÀÅ²¬³Ø±à»þÂå¤Ë¹â¹»Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢1998Ç¯¤ËÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ø²ÃÆþ¡£Çð¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢2010Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¢ª²£ÉÍFC¢ªÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ2023Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£1997Ç¯¤È1999Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2001Ç¯¤Ë¤ÏAÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¡£¸½ºß¤Ï²òÀâ¶È¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢²£ÉÍFC¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤äÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â¡¢FC¥°¥é¥·¥ª¥óÅì³ë¤ÇGK¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡áGK¡£¿ÈÄ¹185cm¡£