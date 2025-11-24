°ÂÀÄ¶ÓV¤Î40ÉÃ¸å¡¢²ÖÆ»¤Ç¼è¤Ã¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë´¶Æ°¡¡¡ÖÂº¤¹¤®¤Æ¤â¤é¤¤µã¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¡¢ÎÞ½Ð¤¿¡×¤ÎÀ¼
ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ï23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤ÏÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤òÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡£²ÖÆ»¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤ëºÝ¤Ë¡¢±Ç¤Ã¤¿ÊúÍÊ¥·¡¼¥ó¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½éÍ¥¾¡40ÉÃ¸å¤Î²ÖÆ»¤ÇÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ³ä¤ÇÂç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡£Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤Ï²£¹Ë¤òÁ÷¤êÅê¤²¤ÇÇË¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï²ÖÆ»¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤ë¤È¡¢ÅÓÃæÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÕ¤±¿Í¤ÈÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÎÞ¤ÎÌÜ¸µ¤ò¿¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡NHK¤äABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥·¡¼¥ó¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â´¶·ã¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö²¶¤âµã¤¤½¤¦¡¡2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬ÎÉ¤¯Ê¬¤«¤ë¡×
¡Ö¥Þ¥¸¡¢ÎÞ½Ð¤¿¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÂº¤¹¤®¤Æ¤â¤é¤¤µã¤¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤³¤Ï¥Ö¥ï¥Ã¤È¤¯¤ë¤Ê¡Á¡×
¡ÖÉÕ¤¿Í¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤ë¤Î¶»¥¢¥Ä¡×
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£¿·ÆþËë¤«¤é4¾ì½êÏ¢Â³¤Ç11¾¡¤òµó¤²¡¢º£¾ì½ê¤Ï12¾¡3ÇÔ¤ÇÍ¥¾¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ì·®¾Þ¤Èµ»Ç½¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë