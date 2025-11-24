¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó³°¤¹¤Î¤¬¾ï¼±¡×¤È»ØÅ¦Â³¡¹¡Ä35ºÐ¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¡¡È¥¿¥¯¥·¡¼ÇÛ¼Ö¥È¥é¥Ö¥ë¡É¹ðÇò¤â¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤«¤é¼¸ÀÕ¡¢¥Õ¥¸¥â¥ó¤â¡Ö°¤¤¡×¤È¶ì¸À
11·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö°ÜÆ°Ãæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Í¥é¡¼¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡Ê35¡Ë¡¢¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡¦ÎëÌÚÂó¡Ê49¡Ë¡¢FUJIWARA¡¦¸¶À¾¹§¹¬¡Ê54¡Ë¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢MC¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤«¤é¡ÈÀâ¶µ¡É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÇÛ¼Ö¥È¥é¥Ö¥ë¡£¡Ö»ä¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢°ã¤¦¿Í¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¾å¾Â¤Ï²øëÃ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Î²¼¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤¬²¿Âæ¤«»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ä¤Î¡Ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¹Ô¤Àè¤¬¡¢²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¹Ô¤Àè¤Þ¤À¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¿¤Ç¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤â¤¦»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤³¤ÇÌ¾Á°¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¾èÌ³°÷¤«¤é¡Ö¤¢¡¢°ã¤¦¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¡£¡Ö»ä¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤·¤«¾è¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦Ìá¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¾è¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤â°ã¤¦¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤â¤ª¶âÊ§¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Ã¤Á¡Ê°ã¤¦¿Í¤Î¾è¼ÖÂå¡Ë¤Ï3000±ß¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï1000±ß¤¯¤é¤¤¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢2ÂæÊ¬¤Î¾è¼ÖÂå¤ò»ÙÊ§¤¦±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
MC¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¡Ê78¡Ë¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¶¤±¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾å¾Â¤¬¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤È¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¤¢¤Ã¤¿¡£¤ª¶â¤Þ¤ÀÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀÈþ¤Á¤ã¤ó¤ä¤í¡©¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö»ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤Ë¡¢¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¤Û¤ó¤Ê¤éÊ§¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤¬¡Ö¤¨¤¨¡Á¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤ÆÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï°¤¤¤ï¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
FUJIWARA¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¡Ê54¡Ë¤â¤Ò¤ÊÃÅ¤«¤é¡Ö¤½¤é°¤¤¤ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¾è¤ë¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤Ë¡Ö¡Ê¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¡Ë¾è¤ë¤È¤¤ËÌ¾Á°¸À¤ï¤Ø¤ó¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«»ä¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ£ËÜ¤¬¡ÖÃÎ¤é¤ó¤¬¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¡¢ÀäÂÐ¥À¥á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ´Ò¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤¬¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ë¹½¤¤¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡¢³§¤ó¤Êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö²¿¤ò¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¾è¼ÖÃæ¤ËÂ¾¿Í¤¬ÇÛ¼Ö¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¡£¤³¤Î·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤ÎÉÔÃí°Õ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¤»¤á¤ÆÇÛ¼Ö¤·¤¿¤Î¤Ê¤éÌ¾Á°¤È¹ÔÀè¤Î³ÎÇ§¤ÏÉ¬¿Ü¤Ê¤ó¤À¤«¤é¥¤¥ä¥Û¥ó³°¤¹¤Î¤¬¾ï¼±¡Õ
¡ÔÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤Ë¸Â¤é¤º¤À¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨³ÎÇ§¤Î¤ä¤ê¼è¤êÄøÅÙ¤Ç¤â¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¤È¤«¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¾ï¼±Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡Õ
¡Ô¾å¾Â¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¤òÍê¤ó¤À¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Íè¤¿¡¡¼¡¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾è¤ëÁ°¤Ë¥¥Á¥ó¤È³ÎÇ§¤¹¤ë»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤½¤ì¤¬Îéµ·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡Ö¾å¾Â¤µ¤ó¤Ï¡È´Ö°ã¤¨¤¿Êý¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤µ¤ó¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¼¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤µ¤ó¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¡¢¡È¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç²ÏÆâ²»Æ¬¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¡¼¥¯¤âÈäÏª¡£¾Ð¤¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÇÛ¼Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È¥¿¥¯¥·¡¼¾èÌ³°÷¤¬³ÎÇ§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â°¤¤¡É¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÈÈó¾ï¼±¡É¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊWEB¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¡Ë
¾å¾Â¤äÆ£ËÜ¤¬À¼¤òÂç¤Ë¤·¤ÆÃí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤¬Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£