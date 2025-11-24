¡ÈÂæÏÑ¤Î²øÊª¡É¤ËËÜµ¤¤Î3Ç¯10²¯±ßÄó¼¨¤«¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÆüÊÆÁèÃ¥Àï¤ÇÍÍø¤È¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÇÎÉ¤Î¾ò·ï¤ò¡×
µå°ÒÈ´·²¤ÎÂ®µå¤ò¼´¤Ë¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤Æ¤¤¤ë½ù(C)Getty Images
¡¡ÆÃÂç¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢À¤³¦°ì·³ÃÄ¤«¤é¤Î´Ø¿´¤â½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Æ¹ñµå³¦¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Ì£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½ù¼ãô¦¤À¡£ºÇÂ®158¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë24ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤ËÃæ²Ú¥×¥íÌîµåÏ¢ÌÁ¡ÊCPBL¡Ë¤«¤é³¤³°°ÜÀÒÀ©ÅÙ¡Ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤òÍÆÇ§¤µ¤ì¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜµå³¦¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¤«¡¡ÂæÏÑ¤Î²øÏÓ¡¦½ù¼ãô¦¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó
¡¡ÁÆºï¤ê¤Ê¸¶ÀÐ¤À¤¬¡¢Èë¤á¤¿¤ëºÍÇ½¤Ï³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥íÆþ¤ê2Ç¯ÌÜ¤Î2020Ç¯¤Ë±¦Éª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢22Ç¯¤Ë¤Ï±¦Éªð×ÂÓ½¤Éü¼ê½Ñ¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½ù¤À¤¬¡¢Éüµ¢¤ò¿ë¤²¤¿Ä¾¶á2Ç¯´Ö¤Ï¡¢·×208²ó¤ò¾Ã²½¡£ÈïËÜÎÝÂÇ9ËÜ¡¢233Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É»ÙÇÛÅª¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö³¤³°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿½ù¡£¤½¤ó¤Ê¼ãÉð¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¡¢ÆüÊÆÎ¾µå³¦¤«¤é¤â¥¹¥«¥¦¥È¤¬½¸·ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤éÍèË¬¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTNSA¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µåÃÄ¤«¤é3Ç¯10²¯±ß¤È¤¤¤¦¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥°¤ÏËÜ¿Í¤òµåÃÄ»ÜÀß¤Ø¤È¾·¤Æþ¤ì¡¢²¦Äç¼£²ñÄ¹¤È¤Î²ñ¿©¤Î¾ì¤âÀß¤±¤ë¤Û¤ÉËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇ®¿´¤Ê´«Í¶¤ò¡Ö¤È¤Æ¤âÀ¿¼Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦½ùËÜ¿Í¤â¡Ö²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÊÆµå³¦¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Íèµ¨¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤òÌÜÏÀ¤à¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ä»³ËÜÍ³¿¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¸¥¢¿ÍÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤â¤Þ¤¿½ù¤òµåÃÄ»ÜÀß¤Ø¤È¾·ÂÔ¡£½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷ÌÌ¤È¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢24ºÐ¤Î°Õ»Ö¤Ï¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£ÂæÏÑ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¼«Í³»þÊó¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖµåÃÄ¤Ï³ÆÊýÌÌ¤È¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÇÎÉ¤Î¾ò·ï¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢25ºÐ°Ê²¼¤Î½ù¤¬MLB°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¹ñºÝ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¡×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÈÏ°Ï¤¬Áí³Û500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7²¯2500Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤È¤Ê¤ëÅÀ¤ò¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò»ØÅ¦¡£·ÀÌó¶â¤ò´Þ¤á¤¿¾ò·ïÌÌ¤Ç¤è¤ê¹â³Û¤ÊÆüËÜµåÃÄ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¹ç°Õ¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡Ö¹â¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Ë°¤¯¤Ê¤Ì´¤òÄÉ¤¦¡ÈÂæÏÑ¤Î²øÊª¡É¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÉñÂæ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤«¡£¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¸ò¾Ä¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
