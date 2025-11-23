¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¡×½Å¤ÍÃå¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¦¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó
°ú¤Â³¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥ï¥¤¥É¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¥£¤ÊÉý¹¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¡¢¾å¼ê¤¯À°¤¦³Î¿®¤¬¤â¤Æ¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò»Ä¤¹¡Ö¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ù¥¹¥È¡×
¥ë¡¼¥º¤Ê¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤òÀµÅýÇÉ¤Ê¥à¡¼¥É¤ËÆ³¤¯¥Ù¥¹¥È¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿ÁÇºà¤ä¥Ä¥¤¡¼¥ÉÀ¸ÃÏ¤Ê¤É¡¢Éý¹¥Ü¥È¥à¤Èº¹¤¬¤Ä¤¤¹¤®¤º¤Á¤°¤Ï¤°¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢½Å¤ß¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¡£¤Û¤É¤è¤¯¿È¤´¤í¤¬¤¢¤ë¤Ö¤ó¡¢Çö¼ê¤Î¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤ä¥¿¡¼¥È¥ë¤Ê¤ÉÄ¹¤½¤Ç¤È¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤â¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
È©¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¡Ö¹ÅÇÉ¤Ê¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ò°¦¤é¤·¤¯¡×
¥â¡¼¥ë¥Ù¥¹¥È¡¿¥«¥ª¥¹¡Ê¥«¥ª¥¹É½»²Æ»¡Ë¡¡¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê10·î²¼½Ü°Ê¹ßÅ¸³«Í½Äê¡Ë¡¿¥µ¥¯¥é¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥Ö¡Ë ¡¡¥Ô¥¢¥¹¡¿AKTE¡¡3ÅÀ¥»¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¿¤È¤â¤ËBULBS¡ÊZUTTOHOLIC¡Ë¡¡¥Ð¥Ã¥°¡¿¥ë¥á¥ó¡¡¥ß¥å¡¼¥ë¡¿Mollini¡Ê¥Ï¥¦¥¹ ¥Ð¥¤ ¥¸¥ã¥Ã¥¯ ¥ª¥Ö ¥ª¡¼¥ë ¥È¥ì¡¼¥º¡Ë¡¡¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª¡¡
¥â¥Ø¥¢¤è¤ê¤â¥é¥Õ¤Ë¡¢¥Ü¥¢¤è¤ê¤â½÷¤Ã¤Ý¤µ¤ò»Ä¤»¤ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¼Á´¶¤Î¥â¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥È¡£¸ü¼ê¡ÜÃ¸¿§¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê´¶¤òºï¤°¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯³«¤¤¤¿¤¨¤ê¤¬¡¢¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤â»÷¹ç¤¦¥¥ì¤È¤·¤ÆºîÍÑ¡£¾åÉÊ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¿§¤É¤¦¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ê¤é¡¢ÁÇºà¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤âÂç¿Í¤ÎÉÊ¤ò¤½¤³¤Ê¤ï¤Ê¤¤ÇÛ¿§¤ÎÌ¯¡£
¡ÚOTHER IDEA¡Û
¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ç¥Ë¥à¤âÅÔ²ñÅª¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥Ä¥¤¡¼¥É¤ÎÂ¨¸úÀ
¥Ä¥¤¡¼¥É¤â¤½¤Ç¤Î¤Ê¤¤¥Ù¥¹¥È¤ÇÌÌÀÑ¤ò¤»¤Ð¤á¤Ä¤ÄÀ¶Á¿¤ÊÇò¤Ê¤é¡¢¸Å¤á¤«¤·¤¯¸«¤¨¤º¤ËËÜ³ÊÅª°ìÊâ¼êÁ°¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ø¡£
¡Ö¥¹¥È¡¼¥ë´¶³Ð¤Ç¡×¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤òÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¶õ¤¯Ä¹¤á¤Î¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯²½¤·¥Ð¥é¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÍ¸ú¡£
