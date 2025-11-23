³¤³°½ÐÅ¹¡¦FCÅ¸³«¤Î¡Ö¾¡»»¡×¤Ï¡Ä¡ÖchocoZAP¡×»ö¶È¹õ»ú²½¤ÎRIZAP¡¦À¥¸Í·ò¼ÒÄ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡Ö·ë²Ì¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¡ÖRIZAP¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëRIZAP¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢26Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´ü¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¾å´üÎß·×±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±22²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤«¤é29²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ø°ìÅ¾¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëRIZAP³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡×¤Î¹¥Ä´¤¬¸£°ú¤·¤¿¡£º£¸å¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖchocoZAP¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤³°Å¸³«¤ÈFC¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡ËÅ¸³«¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£Å¸Ë¾¤òÆ±¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÀ¥¸Í·ò»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÍÙ¤ê¾ì¡×¤Ê¤¬¤é¹õ»ú²½¤Ø
¡½¡½11·î13Æü¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢À¥¸Í¼ÒÄ¹¤ÎÉ½¾ð¤â¿´¤Ê¤·¤«ÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Q2Ã±ÂÎºÇ½ªÍø±×¤Ç½é¤Î¹õ»ú²½¤òÃ£À®¤·¤¿chocoZAP»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
chocoZAP»ö¶È¤Ç¤ÏÌó1Ç¯´Ö¿·µ¬»ö¶È¤ò¤Û¤Ü¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤È¤³¤í¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢ÉÊ¼Á¤Î²þÁ±¤ä¼ý±×²½¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«Ä¾¤¹´ü´Ö¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Õ¤À¤óÃå¤Çµ¤·Ú¤ËÄÌ¤¨¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡×¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âµ¯¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÉþ¤ÎÌÊ¤Ü¤³¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ë¥Þ¥·¥ó¤Î¸Î¾ã¤äÏ¢Â³»ÈÍÑ¤ÎÌäÂê¡¢¤½¤·¤Æ²Æ¾ì¤Î¥¯¡¼¥é¡¼¤ÎÉÔÄ´¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÛµÞ¤Ç¥³¥¹¥È¤Î¹â¤¤ÂÐ±þ¤Ë¤âÇ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²þÁ±ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ÏÅÔÅÙÂÐºö¤·¡¢¡Ö¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼ÂÐ±þ¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤¹¤ë¡×¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÍÙ¤ê¾ì¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖchocoZAP¡×¤ÏÅê»ñ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¤¢¤ë»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿·µ¬½ÐÅ¹¤Ç»ö¶È³ÈÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦£±Ç¯¤¯¤é¤¤¡Ê¸å¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¡Ë¤«¤È¡Ä¡£
¡½¡½2025Ç¯11·î13Æü»þÅÀ¤Ç1828Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖchocoZAP¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë2023Ç¯¤ÏÅÜÅó¤Î½ÐÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¸«¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·î³ÛÀ©¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡ÖRIZAP¡×»ö¶È¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ÖchocoZAP¡×¤â¥µ¥Ö¥¹¥¯¡¢¼ý±×¤¬ÆÍÁ³¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤»ö¶È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌµ¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬À¸Ì¿Àþ
¡½¡½¡ÖchocoZAP¡×¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Î°ìÅùÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊý¤Î°Õ³°¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¤¡¢¤½¤ì¤³¤½¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À®¸ù¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë½¸Ãæ½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Î¤¬¥»¥ª¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖchocoZAP¡×¤Ï¿Í¸ý²áÁÂÃÏ¤Ë¤â½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤ÈchocoZAP¡×¤Ç¤â¡¢¼ý±×Åª¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
chocoZAP¤Ïµæ¶ËÅª¤Ë¡Ö²ñ°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×»ö¶È¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£chocoZAP¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ïÃó¤·¤Ê¤¤¡ÖÌµ¿Í¥¸¥à¡×¤Î·ÁÂÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¶ÁÝ¤äÈ÷ÉÊÊä½¼¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼²ñ°÷¡×¡¢ÉÔ¶ñ¹çÂÐ±þ¤ä½¤Á¶³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¥»¥ë¥Õ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹²ñ°÷¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ°÷¤Ë¤Ï¡¢·î²ñÈñ¤Ê¤É¤òÍ¥¶ø¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¿Í·ïÈñ¤òÈó¾ï¤Ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¾¾ê¶â¤Ï·î²ñÈñ¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢²áÁÂÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼Â¸³Åª¤Ê¤³¤È¤â¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£²áÁÂÃÏ¤Ç¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö¿Íºà¡×¤Ç¡¢ºÎÍÑ¤â°éÀ®¤â¿Ê¤Þ¤º¡¢»ö¶È¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ìµ¿Í±¿±Ä¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ö¶È¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»²²ÃÎ¨¤ò¸½ºß¤Î5%Âæ¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñÊÂ¤Î¿å½à¤Î20%¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¿ô»ú¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖchocoZAP¡×»ö¶È¤Ï¡Ö·ò¹¯¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é²½¡×¤ò¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë·Ç¤²¡¢¹ñÆâ8000Å¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥à¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä²¿¤é¤«¤Î»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢ÎÁ¶â¤â°Â¤¤¡£¤À¤«¤é¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤¬Æü¾ï¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥¸¥à¤Ï¡¢·¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÃåÂØ¤¨¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤¤¤¶±¿Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¡£ÍýÁÛ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖchocoZAP¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Î¡¢¤Û¤ÜÌµ°Õ¼±¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·î²ñÈñ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖchocoZAP¡×¤Î½ÅÍ×¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥¸¥à¡×¤¬¡Ä
¡½¡½¡ÖchocoZAP¡×¤Ë¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤ä¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¥¸¥à¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼¡¡¹¤ÈÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö±¿Æ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢±¿Æ°¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥«¥é¥ª¥±¤À¤±¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤À¤±»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â°ìÅÙÅ¹ÊÞ¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Ç¡Ê¥Þ¥·¥ó¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é°Õ³°¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æ°µ¡¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢ÀÎ¤«¤é¥¸¥àÄÌ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖchocoZAP¡×¤Ï¹á¹Á¤äÂæÏÑ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Å¸³«¤ò¿Ê¤á¡¢¿·¤¿¤Ë£µ»Ô¾ì¤Ë½ÐÅ¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ö¾ð¤Ï³Æ¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ç»È¤¨¤ë¡ÖchocoZAP¡×¤¬¡¢¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¿Í±Ä¶È¤Î²ÄÈÝ¤Ê¤É¡¢³Æ¹ñ¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î´ûÂ¸Å¹¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÀ¹¶·¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òËþÊ×¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÆüËÜ¤Î¡ÖchocoZAP¡×¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÅ¹Æâ¤Ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Þ¥·¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Õ¤À¤óÃå¤Ç¤âÄÌ¤¨¤ë¥¸¥à¡×¤Ï³¤³°¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¥¸¥à¡×¤Ê¤Î¤ÏÀ¤³¦½é¡¢¤¦¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤òµÕ¤ÎÎ©¾ì¤ÇÀ¤³¦¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎFCÅ¸³«
¡½¡½º£Ç¯12·î¤Ë¡ÖchocoZAP¡×¤ÎFC(¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º)£±¹æÅ¹¤¬Ä¹Ìî¸©¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¡¼¥ëÄ¾±Ä¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡×¤È²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢FCÅ¸³«¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÍýÇ°¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢Ä¾±Ä¤Ç»ö¶È¤¬¹õ»ú²½¡¢¼ý±×²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇFCÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅ¹¤Ï¹õ»ú¤Ê¤Î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸¡¼¤Ç»²²Ã¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ÏÀÖ»ú¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¡Ê»ö¶È¤Ï¡Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅ¸³«¤Ç¤¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÎ©¤·¤è¤¦¤È¡¢¤³¤Î£±Ç¯´ÖÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«ÎÏ¤Ç¸õÊäÃÏ¤òÃµ¤·¡¢½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Î¤Ë¸Â³¦¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢²æ¡¹¤Î¡Ö±¿Æ°¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¡¢FC¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£FC1¹æÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤âËÜ¶È¤Ï°å»Õ¤Ç¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤«¤é¡ÖÌô¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ø±¿Æ°¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¡Ù¤À¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦ÁÏ¤·¡¢³¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¾å¾º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¤È¡£
³ÆÃÏ°è¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤ä¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¡¢³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤·úÊª¤Ê¤É¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤À¤±¤Ç¤ÏÄó°Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¡¢±¿Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤¤Ã¤«¤±¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÆþ¤ê¸ý¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬²æ¡¹¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¡ÖRIZAP¡×¤È¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖchocoZAP¡×²ñ°÷¤«¤é¡ÖRIZAP¡×¤ØÆþ²ñ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¼Â¤Ë20%¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä´Ä¶À°È÷¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤âÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¡ÖchocoZAP¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¡Ö¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¡ÖRIZAP¡×¤¬¥Ï¥ÖÌò¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍøÅÀ¤ò³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹ÊÞÅ¸³«¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¡×¤Ï¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤ËÅö¤¿¤ë¡©¢ª¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹Ã´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¡×