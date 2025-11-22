【全2回（前編/後編）の前編】

東京都北部にある老人ホーム。その中の小さな一室で勝新太郎さん（享年65）の妻、中村玉緒（86）がひっそり暮らしている。勝さんの甥にあたる俳優の若山騎一郎（60）が過日、彼女に対面。長きブランクを経て目にした様子を穏やかに語った。

【秘蔵写真】りりしい眉毛に花咲くような笑顔…「中村玉緒」の“美し過ぎる一枚” 若かりし夫・勝新太郎さんとの2ショットも

「うわぁ〜、会いに来てくれたん」

「玉緒おばちゃんとは2009年に勝おじちゃんの13回忌で会ったのが最後。親族だというのに16年も会っていなかったけど、姉と妻と相談して会いに行くことを決めた。おばちゃんの長女に連絡したら“喜ぶと思うから、ぜひ会って”と返事があったよ」

そう話すのは、名優・若山富三郎さん（享年62）の息子で俳優の若山騎一郎だ。若山にとって、父・富三郎の弟である勝さんは叔父、中村は叔父嫁にあたる。

中村は2年前のイベント出演を最後に表舞台から姿を消し、老人ホームに入居した。一部女性誌などでは、認知機能が低下しているとも報じられた。

若山は10月12日、中村がいる施設を訪れた。外観は「ちょっと豪華なマンションのようだった」という。

「玉緒おばちゃんの部屋の前に掲げられたネームプレートは空欄だった。ドアを開けると、おばちゃんがベッドに座ってテレビを見てたんだ。まず姉が部屋に入り、“おばちゃん、姪の佳代子だよ、覚えてる？ 弟の騎一郎も、その奥さんも来たよ”って声をかけた。おばちゃんはテレビの方からフッとこちらを振り返って“うわぁ〜、会いに来てくれたん。涙が出るぐらい嬉しい。騎一郎、結婚したん。奥さん名前なんていうん”って話し始めてさ」

大谷翔平がお気に入り？

久方ぶりの再会で、話題は尽きなかった。

「玉緒おばちゃんが“子どもはできたの”と聞くから、“50歳を超えての結婚だからできなかった”と返すと、“私はいっぱい産んだんやで”と言うんだ。その明るい雰囲気は、明石家さんまさんの番組に出ていた中村玉緒のままだった。“さんまさんともまた仕事がしたい”ってね。会った際には“白髪染めをしてないし、化粧もしてなくて恥ずかしい”と言ってたけど、とってもキレイだったよ」

話題は大リーグで活躍中の、あの選手にも及んだ。

「“最近テレビで気になる人は？”と聞くと“大谷翔平さん”と答えたんだ。まるで大谷選手に恋でもしているように見えたから“どこが好き？”と質問したら、人差し指を立てて口元に添え、“シーッ、聞かんといて”と恥ずかしそうにするわけよ。その姿は本当に愛くるしかった」

「麻雀もやらんとアカン」

中村はギャンブル好きでも知られた。

「おばちゃんは、検査のため一時的に入院していると思っているようだった。だから妻が“退院したらパチンコに行きましょう”と話したら“行きたいわぁ〜。麻雀もやらんとアカン”って。俺には“たばこ吸うか。灰皿出そか”って気遣ってもくれてね。施設内は禁煙だけど、おばちゃん、隠れて吸ってたんだと思う。今は禁煙してたけどさ」

かつてお茶の間を楽しませた、明るくひょうきんな中村の姿がそこにはあった。後編【「勝おじちゃんの愚痴や悪い話はひとつもなく…」 老人ホームで暮らす中村玉緒（86）が明かした“本当の思い” 「すっごく幸せやったんやで、と」】では、苦労の多かった夫・勝新太郎さんとの日々について中村が口にした“本当の思い”について報じている。

「週刊新潮」2025年11月20日号 掲載