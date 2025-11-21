ÀÆÆ£·ò°ìÏº»á¡Ö²ÏÂ¼¿·ÅÞ¡×¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼Ç§¤á¤ë¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¤ÏÂáÊáÁ°¤«¤é¶¦ÍºÑ¤ß
¡¡À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤òÎ¥ÅÞ¤·¡¢Ìµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤¬£²£±Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢Î¥ÅÞ¤ò½ä¤ëº®Íð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£Î£È£ËÅÞÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬£¹Æü¤Ë¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀÆÆ£»á¤Ï£±£·Æü¤ËÎ¥ÅÞ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö£Î£È£ËÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î°ìÏ¢¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÂçÊÑ¤ÊÉÔ°Â¤ä¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Î¥ÅÞÉ½ÌÀ¸å¤Ë¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤È¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤¬±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¥Ø¥é¥Ø¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ÈÉÔÌû²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ù»ý¼Ô¤ÎÊý¤¬ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò½½Ê¬¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤º¡¢·ÚÎ¨¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¡¢¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎÎ¥ÅÞ·à¤Ç¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¡ÖËÅÈ¿¡×¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ËÀÆÆ£»á¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢¡ÖÅÞ¼óËÜ¿Í¤Ë¤â¿Í¤ò²ð¤·¤Æ¡¢Î¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÞ¼ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ä¡Ê£Î£È£Ë¤Î¡Ë¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë²½¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ïº£¤âÁ´¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÅÞ±¿±Ä¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÅÞ¼ó²òÇ¤¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÍÅÄÁï¸µ»²±¡µÄ°÷¤é¤È¤Ï°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£Î¥ÅÞ¤Ë»ê¤Ã¤¿ºÇÂçÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÆÆ£»á¤Ï¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î³Î¼¹¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤âÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬ÀµÄ¾¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¤·¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç²¿¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤È¡£Êª»ö¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯»þ¤ËËÍ¤Ï¤â¤¦·è¤á¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÀÆÆ£¤ËÇ¤¤»¤ë¤è¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÙ¹¾»á¤È¤ÎÆ°²è¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤Ë¡Ö²ÏÂ¼¿·ÅÞ¡×¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤âÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿²ÏÂ¼¤¿¤«¤·½°±¡µÄ°÷¤ÏÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë£µ¿Í½¸¤á¤Æ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÆÆ£»á¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤Î²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤Ï²ÏÂ¼»áÂ¦¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤éÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÈëÌ©Î¢¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹çÎ®¤Ë¡Ë¥¤¥¨¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤«¥Î¡¼¤È¸À¤¦¤«¤ÏËÍ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¡×¤Èº£¸å¡¢È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
