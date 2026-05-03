ゴールデンウィークに合わせて高市早苗総理と閣僚10人が外遊に飛び立つ中、過去に問題視された外遊も思い起こされる。【映像】不適切行動が報じられた岸田総理の長男ニュース番組『わたしとニュース』では、実際に物議を醸した外遊ケースやSNS発信のリスクについて、テレビ朝日政治部の澤井尚子与党キャップの解説を交えながら、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏とともに深掘りした。■「観光旅行」と物議…過去の炎上を