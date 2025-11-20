2021年の高校世代ナンバーワン右腕としてソフトバンクに1位指名された風間球打（ノースアジア大明桜）は、1軍で1度も登板することなく、わずか4年で戦力外通告を受けた。平成以降、高校世代ナンバーワンとしてドラフト1位指名されながら、プロでは鳴かず飛ばずで終わった“幻のエース”たちを振り返ってみよう。【久保田龍雄/ライター】

フォーム改造に失敗

まず1991年のドラフトで巨人が単独1位指名したのが、天理の右腕・谷口功一だ。

191センチの長身から最速147キロの速球を投げ込む本格派右腕は、前年夏の甲子園では、1年先輩の193センチ右腕・南竜次（元日本ハム）とともに“ツインタワー”と並び称され、同校2度目の夏制覇に貢献した。

エースになった3年時は春夏の甲子園でいずれも2回戦敗退と活躍できなかったものの、高校ナンバーワンの評価は揺るがず、ドラフトでは入団を熱望していた巨人が若田部健一（駒大）の外れ1位で指名、「小さい頃から憧れてきた球団に指名されただけでも光栄なのに、最高の評価をしてもらえるなんて……」と喜びをあらわにした。

「槙原（寛己）さんや木田（優夫）さんみたいにストレートで三振を取れるピッチャーになりたい」とプロでの活躍を誓った谷口は、2年目に1軍デビューをはたすも、2軍降格後の8月に中3日の先発起用を強いられるなどの酷使で右肩を痛め、150キロあった球速も130キロ台にダウンした。

自慢の速球はよみがえることなく、実働2年（近鉄時代も含む）の登板7試合、0勝0敗、防御率7.36という不本意な結果に泣いた。

「（中日のエースだった）小松辰雄以来の逸材」と期待されながら、花開くことなく終わったのは、1993年の中日1位・平田洋（豊田大谷）だ。

3年夏の愛知県大会では、最速148キロの速球を武器に、4回戦の津島北戦で17奪三振を記録するなど、準決勝で享栄に逆転サヨナラ負けするまで38イニングで52奪三振の“ドクターK”ぶりを発揮した。

高校ナンバーワン右腕として全12球団が注目するなか、本人は「（地元）中日以外で野球をやることは考えていない。他球団に指名された場合は、浪人して来年のドラフトを待つつもり」と宣言し、満願叶って相思相愛の中日の単独1位指名を受けた。

「速球で勝負できるピッチャーになりたい」とプロでの抱負を語る“金の卵”に、星野仙一監督も「即戦力の期待もあるし、将来性は十分」と太鼓判を押した。

しかし、入団後はフォーム改造に失敗し、自分の投球を見失ってしまう。

中日では登板2試合の0勝1敗、防御率32.40と結果を出せないまま、98年オフに退団し、その後、前出の谷口とともに近鉄の入団テストに合格したが、翌99年は1軍出場がないまま、23歳で現役引退となった。

指導者として甲子園を目指す

夏の甲子園準優勝の実績と“ビッグマウス”の異名で人気者となり、1997年のドラフトの主役となったのは、平安の左腕・川口知哉だ。

夏の甲子園2回戦、高知商戦で2安打完封勝利を挙げると、「次は完全試合を狙います」と大胆不敵に言い放った。「完封しました。次はどうしますか」と記者に尋ねられ、「また完封しますとも言えないじゃない」と誘導質問に乗せられた結果だが、コメントの面白さでは群を抜いていた。

ドラフト前には、オリックスを逆指名し、一部で「高校生らしくない」の声も出たが、実はいち早く声をかけてくれた誠意に応えたものだった。

そのドラフトでは、オリックス、近鉄、横浜、ヤクルトの4球団が競合したが、見事オリックスが引き当て、川口の強運を印象づけた。

だが、プロ入り後は運に恵まれなかった。1年目に当時の2軍投手コーチから「軸足の左足を折るな」と指示された結果、上半身と下半身がスムーズに連動しなくなり、肩まで痛めてしまった。

7年間で計10人のコーチから指導を受けたが、それぞれ言うことが違っていたため、ますます悪循環に陥った。

2001年8月4日のウエスタン、広島戦で1試合6暴投、同29日の阪神戦で1試合15与四死球（いずれもリーグ新記録）と制球難に陥り、自身の投球を見失った。

サイドスローに変えて制球が良化した翌02年9月27日のロッテ戦で1軍初先発が実現したが、4回3失点で敗戦投手となり、通算9試合、0勝1敗、防御率3.75と素質が開花することなく、04年限りでユニホームを脱いだ。

今年の4月から母校・龍谷大平安の監督に就任し、指導者として甲子園を目指している。

セカンドキャリアで

2005年夏の甲子園で左腕として当時最速の152キロ（※オリックスのスカウトのスピードガンでは156キロ）を計測し、“豪速球スター”として同年から導入された高校生ドラフトの超目玉となったのは、大阪桐蔭の辻内崇伸だ。

ドラフトでは巨人とオリックスが競合し、外れくじを引いたオリックス・中村勝広GMが当たりと勘違いするハプニングがあったものの、「小さい頃からファンだった」巨人が交渉権を得る最良の結果となり、「憧れは工藤（公康）投手。160キロを出したい」と決意を新たにした。

しかしながら、プロでは故障との闘いに明け暮れた。1年目に肩痛、2年目には左肘の内側側副靭帯の再建手術を受け、リハビリのため、2007、08年の2年間は登板なしで終わった。

09年にイースタンで先発ローテ入りし、7勝を挙げたが、その後は制球難を克服できず、出番が激減する。12年にリリーフとして復活し、8月に1軍初登録を実現したが、登板機会のないまま登録抹消となり、運にも恵まれなかった。

そして、翌13年は左肘痛を発症し、球速も120キロ台に落ちた。オフに戦力外通告を受けると、「1軍での登板機会がないにもかかわらず、8年間も見ていただいた。この8年間の経験を、今後の人生に生かしていきたい」とセカンドキャリアで再スタートとなった。

