ケージに入っていたはずの三毛の子猫が、なぜか外に出ていて...？想定外の脱出方法に驚愕したと大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「すごい身体能力」「なかなか根性ありますね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：出れるはずのないケージから『脱出していた保護子猫』…後に判明した『まさかの方法』】

保護された兄妹の子猫

YouTubeアカウント『ねこかます nekokamasu』に投稿されたのは、保護された兄妹の子猫の様子です。

今回の主役は妹の子猫ちゃん。おびえた様子でお兄ちゃんに守られていたという妹が、まさかの方法でケージから脱出してしまったのだとか。

妹どこへ行った？

保護主さんが兄妹子猫のケアをするために部屋へ入ると、お兄ちゃんしかケージにいなかったそうです。妹を探してみると、なんとケージの傍にあった段ボール箱の中にいたのだとか。保護したばかりで隔離した部屋にいたものの、子猫なので隙間に入ってしまうと困ると保護主さんは言います。

なので、お兄ちゃんにも協力してもらい、妹も保護主さんが捕まえてこの日はケアをしたそうです。ただ、妹はケージの隙間から逃げられるような体格ではなく、一体どうやって脱出したのかはわからなかったとのこと。

衝撃の脱出方法

また次のケアの時間になりケージを見ると、やはり妹がいなかったのだそうです。探してみると、今度は猫用に置いておいたドームの中にいたのだとか。やはりケージの傍ではあったそうで、お兄ちゃんと離れたくなかったのではないかと保護主さんはいいます。

それからお兄ちゃんとおもちゃで遊んでいたという保護主さん。すると、なんと妹がケージをよじ登り、ケージの天井部分から脱出する様子を目撃したのだとか！

たしかに天井はケージの側面よりも隙間が少し大きいそうで、妹の体格でも脱出可能だったとのこと。初めての脱出方法だったそうで、保護主さんも盲点だったと驚いたそうです。お兄ちゃんにただ守られるだけではなく、勇猛果敢な妹なのでした。

妹の衝撃的な脱出方法を見た多くの方たちから「積極的脱出女子」「もう必死(笑)」「困ったちゃんだなあ」「兄猫ちゃんと同じくらい賢い」「妹猫ちゃん身体能力凄い」「アグレッシブ」など、コメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『ねこかます nekokamasu』では、兄妹子猫たちが一生懸命に生きる姿が投稿されており、すくすくと成長していく様子を見ることができます。

子猫ちゃんたち、保護主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。