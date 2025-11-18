ゆったり2時間楽しめる！イコン「ラピュタ・ザ・フランダーステイル三宮『15th Anniversary クラブ カーニバル』」

関西を中心に飲食店を展開するイコンは、「ラピュタ・ザ・フランダーステイル三宮 神戸国際会館前店」にて、開業15周年を記念した本ズワイ蟹付き食べ放題プラン「15th Anniversary クラブ カーニバル」を2025年11月17日（月）より開始しました。

2026年3月下旬までの期間限定で、豪華な本ズワイガニに加え、ローストビーフや濃厚ブイヤベース鍋など全30品をオーダービュッフェ形式で楽しめる、ゆったり2時間制（90分ラストオーダー）のプランです。

イコン「ラピュタ・ザ・フランダーステイル三宮『15th Anniversary クラブ カーニバル』」

プラン名：15th Anniversary クラブ カーニバル

期間：2025年11月17日(月)〜2026年3月下旬(予定)

時間：2時間制（90分ラストオーダー）

料金：

・大人 4,980円(税込)

・小学生以下 3,980円(税込)

内容：全30品オーダービュッフェ、本ズワイガニお一人様一肩付き

オプション(本ズワイガニ食べ放題)：

・大人：＋2,000円(税込)

・小学生以下：＋1,000円(税込)

※90分間の食べ放題に変更可能

「15th Anniversary クラブ カーニバル」は、シェフ特製の料理全30品を、注文後に調理するできたてのオーダービュッフェ形式で楽しめるプランです。

豪華「本ズワイガニ」

プランの目玉は、お一人様一肩付いてくる豪華な「本ズワイガニ」です。

ふっくらと上質で身入りが抜群で、凝縮された濃厚な旨味と格別な甘味が口いっぱいに広がります。

さらに、大人はプラス2,000円(税込)、小学生以下はプラス1,000円(税込)で、90分間の本ズワイガニ食べ放題に変更することも可能です。

濃厚ブイヤベース鍋

ワタリガニ、赤海老、ムール貝などの魚介をふんだんに使った濃厚な旨味が特徴の「濃厚ブイヤベース鍋」も食べ放題です。

各種魚介の追加も可能で、〆は魚介の旨みが凝縮したスープで作るパスタやチーズリゾットも楽しめます。

シェフ特製ローストビーフとステーキ

お肉好きも満足の、熟練の技が光るシェフ特製の「ローストビーフ」とジューシーな「ステーキ」も食べ放題メニューに含まれています。

注目の食べ放題メニュー

【蟹バーガー】

殻ごと食べられるソフトシェルクラブを使用した、見た目も可愛らしい一品。

甲羅の香ばしさと蟹味噌の旨味が詰まっています。

【広島県産牡蠣とほうれん草のクリームパスタ】

大粒の広島県産牡蠣と旬のほうれん草を、濃厚でコク深いクリームソースに絡めた、冬にぴったりの絶品パスタです。

磯の香りとクリームソースのバランスが秀逸な味わいです。

ベルギービールを含む豊富なドリンク

ベルギービールレストランならではの、豊富なドリンクラインアップも魅力。

本場ベルギーの樽生ビール5種類や、約30種類のベルギー瓶ビール、ワイン、ウイスキーなどが用意されています。

ゆったり2時間(90分ラストオーダー)制の飲み放題プランも充実しています。

・ノンアルコール飲み放題：800円(税込)

・通常飲み放題(国産ビール、ワインなど)：1,500円(税込)

・ベルギー樽生ビール5種付き飲み放題：2,500円(税込)

15周年を記念した豪華なオーダービュッフェを、ゆったりと心ゆくまで楽しめます！

