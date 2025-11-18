この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「配当金・売却益など投資の儲けに社会保険料が！35倍もの負担増！？」と題した動画で、資産運用アドバイザーのガーコ氏が、2025年以降に予定される金融所得課税の新制度とその波紋について徹底解説した。動画冒頭でガーコ氏は「今年6月に骨太の方針で示された内容が静かに、しかし確実に動き始めました」と述べた上で、政府が本格的に金融所得の把握に乗り出す動きが加速していることに警鐘を鳴らした。



動画では、現状の制度の“抜け穴”により金融資産の多い高齢者への社会保険料負担が小さいことを具体事例と数値を交えて説明。ガーコ氏は「財務省の資料によれば、窓口負担が1割から3割、医療保険料が35倍に膨れ上がる、そんな可能性もあるんですよね」と現実味を持たせて述べ、「知らずに対策をしない場合は、老後が崩壊」と強調。SNSなどで「リスクを取って資産を増やしても国がかすめ取る」など反発の声が強いことにも触れ、「初見の人からしたら、金融所得を把握して保険料を上げるってどういうこと?となるはず」と丁寧に背景や現状の仕組みを解説した。



特に注目すべきは、配当収入500万円の高齢者のケース。確定申告をするかしないか、たったそれだけで医療保険料が1万5千円から一気に52万円に跳ね上がるという。「財務省は11月5日に開いた財政制度と審議会でこんなシミュレーションを提示したということなんですよね」と例を挙げ、「確定申告をしているか、していないか、ただそれだけの違いで、35倍もの差が生まれます」と現状の不公平を際立たせた。



なぜ今この改革が急がれるのか？その理由については「社会保険の制度自体が、かなり窮地に追い込まれている」と指摘。少子高齢化と現役世代の負担増、そして高齢者の資産増加という日本社会の現状を挙げ、「現役世代の負担を下げるには、金融所得を多く持つ高齢者に、能力に応じた負担を求めるしかない」と、政府による制度設計の意義を分析した。



さらにガーコ氏は、「大幅な法改正やシステム改修を行うからには、いずれは若い世代やFIREした人たちにも波及する可能性も」と言及。現時点ではニーサや会社員は対象外だが「少しでも資産がある人は今後を注視し、非課税制度の活用やマイクロ法人設立など対策も検討するべき」とアドバイスした。



動画の最後にガーコ氏は、「日本終わった、解約ひどすぎ…など感情が前に出ると、冷静に事実を理解したり、対策を打つこれが難しくなります」と冷静な対応の重要性を呼びかけたうえで、「情報収集力と行動力こそが、今後、生き抜く上で必要不可欠」と締めくくり、今後も社会のルール変更を速やかに伝えていくと語った。