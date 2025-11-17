今SNSでめちゃ話題！カットも折り曲げもOK！アレがくっつく便利な100均タイル

磁石がつかない場所だと、マグネットタイプのフックなどを取り付けられなくて不便に感じることがありますよね。「ここに磁石をつけたい！」そんな願いを簡単に叶えてくれるダイソーのグッズが、今SNSで話題になっていますよ！商品名が“タイル”なのに、ハサミでカットしたり折り曲げるのもOK。使い勝手抜群です！

商品情報

商品名：磁石がくっつくスチールタイル（ホワイト）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：20cm×20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480857558

今SNSで話題！ダイソーの『磁石がくっつくスチールタイル（ホワイト）』

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『磁石がくっつくスチールタイル（ホワイト）』という商品です。

筆者が購入した店舗では、ホームグッズ売場にてリメイクシートと一緒に並んでいました。

大・小2種類のサイズが販売されており、こちらは330円（税込）の大サイズのほうです。小サイズは110円（税込）となっています。

実はこちら、今SNSでとても話題になっている商品！

磁石がつかない場所に取り付けることで、マグネット系のアイテムをつけられる便利なグッズです。

「マグネットでつくフックをここに取り付けたいけど、磁石がつかない…」というときなどに、貼るだけでその願いを叶えてくれます！

裏面は全面粘着テープになっています。

凹凸のないなめらかな面、板壁、化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、金属塗装面など、凹凸やザラザラ感がなく、表面が剥がれにくい面に取り付けることができます。

貼って剥がせるタイプなのも嬉しいポイント！

ハサミでカットしたり折り曲げて使える！

我が家は玄関先の壁に取り付けてみましたが、磁力も弱くなく、フックに鍵を掛けても落下することはありませんでした。

マグネット付きのカッターやハサミなどを取り付けておけば、いつでもサッと使えて便利です！

商品名が“タイル”となっていますが、ハサミでカットしたり、折り曲げて使用できるため、さまざまな場所で使いやすいのも魅力的です。

今回は、ダイソーの『磁石がくっつくスチールタイル（ホワイト）』をご紹介しました。

アイディア次第でさまざまな使い方ができるので、持っておいて損はなし。ダイソーで見つけたら、ぜひゲットしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。