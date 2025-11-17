今SNSでめちゃ話題！カットも折り曲げもOK！アレがくっつく便利な100均タイル
商品情報
商品名：磁石がくっつくスチールタイル（ホワイト）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：20cm×20cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480857558
今SNSで話題！ダイソーの『磁石がくっつくスチールタイル（ホワイト）』
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『磁石がくっつくスチールタイル（ホワイト）』という商品です。
筆者が購入した店舗では、ホームグッズ売場にてリメイクシートと一緒に並んでいました。
大・小2種類のサイズが販売されており、こちらは330円（税込）の大サイズのほうです。小サイズは110円（税込）となっています。
実はこちら、今SNSでとても話題になっている商品！
磁石がつかない場所に取り付けることで、マグネット系のアイテムをつけられる便利なグッズです。
「マグネットでつくフックをここに取り付けたいけど、磁石がつかない…」というときなどに、貼るだけでその願いを叶えてくれます！
裏面は全面粘着テープになっています。
凹凸のないなめらかな面、板壁、化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、金属塗装面など、凹凸やザラザラ感がなく、表面が剥がれにくい面に取り付けることができます。
貼って剥がせるタイプなのも嬉しいポイント！
ハサミでカットしたり折り曲げて使える！
我が家は玄関先の壁に取り付けてみましたが、磁力も弱くなく、フックに鍵を掛けても落下することはありませんでした。
マグネット付きのカッターやハサミなどを取り付けておけば、いつでもサッと使えて便利です！
商品名が“タイル”となっていますが、ハサミでカットしたり、折り曲げて使用できるため、さまざまな場所で使いやすいのも魅力的です。
今回は、ダイソーの『磁石がくっつくスチールタイル（ホワイト）』をご紹介しました。
アイディア次第でさまざまな使い方ができるので、持っておいて損はなし。ダイソーで見つけたら、ぜひゲットしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。