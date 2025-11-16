【THE BOYZ・ERIC】“エネルギー”から“情熱”へ！3年半でアップデートされた性格に注目♡
2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、明るくパワフルなエナジーと多才なパフォーマンスで愛されるTHE BOYZのマンネ・ERICが登場。“最新のERIC”をアップデートしてお届けします。
天真爛漫×色気爆発！ギャップ中毒なマンネ・ERIC
Check! ERIC（エリック）
血液型：A型
ポジション：サブボーカル、リードラッパー
THE BOYZの最年少メンバーとして愛されるERICは、明るく元気なエナジーボーイ。韓国生まれ・アメリカ育ちの経歴を活かし、韓国語・英語・スペイン語などを操るマルチリンガルで、スタイリッシュなラップが魅力です。
普段はやんちゃでムードメーカーですが、ステージに立つと一転してセクシーな表情や迫力のパフォーマンスを見せるギャップも人気の理由。作詞作曲からライブ構成まで手がけるなど、多才な実力を備えた存在です。掃除が得意なきれい好きでもあり、宿舎では“掃除番長”としても活躍しています。
3年半でどう変化した？ERICの“今”に迫る8つのQ＆A
Question〈最新版〉今の性格をひと言で表すと？
「真面目だけど可愛い情熱男！」
変化はありましたか？
「今もエネルギーは溢れていますが、少しオトナになったからか、エネルギーよりも情熱がもっと強い気がします！」
Question〈最新版〉日本語で好きな言葉は？
「『心臓を捧げよ！』by 進撃の巨人」
Question〈最新版〉THE BOYZのなかの自分の役割や立ち位置は？
「末っ子、ダンス、エネルギー、練習、スケジュール整理担当」
3年半前の回答：「グループでは末っ子を担当しています。THE BOYZの最高にTHE Bを愛する男です。ハハハ（笑）。他のメンバーもTHE Bを愛していますが、僕が1位だという気持ちを持とうと思います（笑）」
Question 3年半前、1番好きな食べ物だった“お母さんが作る味噌チゲ”は、最近食べられましたか？
「数ヵ月前にアメリカに行ったときに、母のテンジャンチゲをまた食べられましたし、スジェビ（すいとん）も食べました！」
Question〈最新版〉メンバーと1日入れ替わるなら、誰になってなにをしたい？
「JACOBになってギターを弾いてみたいです」
Question〈最新版〉韓国でTHE Bとデートするならどこに行きたい？
「ボウリング、もしくは雰囲気のいいカフェ。お互いに目をあわせながらいろいろな話をしたいです〜」
Question〈最新版〉日本で1番やりたいこと・行きたいところは？
「東京ドームに1番行ってみたいです！！いつかドームで、たくさんのTHE Bの前でコンサートができることを願っています」
でも個人的には、どこかにひとりで行ってみたいです。都市でもいいし、静かな場所でもいいかな。あとは日本の海に行ってみたいですね、ひとりで」
実現できましたか？
「残念ながら、日本の海にはまだ行けていません（泣）」
Question日本のTHE Bにひと言お願いします！
「THE B〜！いつも“ありがとう”と“愛してる”しか言えなくて申し訳ない気持ちだけど…本当に心から感謝しているし、大好きです。
THE BOYZを好きでいてくれることで、THE Bのみんなには幸せでいてほしいのに、そうできないときもあるんじゃないかと思うと申し訳なく感じます。
それでも僕たちのそばにいてくれて、変わらず応援と愛を届けてくれて、本当にありがとう。すごく幸せです！
これからはTHE BOYZがTHE Bを守ります。約束します！そして忘れないでください、僕たちTHE BOYZはTHE Bのファンでもあり、いつも応援しているということを。
東京ドームに立てるその日まで…一緒にファイティン！！」
THE BOYZ
ドボイズ●韓国の10人組ボーイズグループ。2017年12月6日にミニアルバム『The First』でデビュー。リーダーのSANGYEONをはじめ、JACOB、YOUNGHOON、HYUNJAE、JUYEON、KEVIN、NEW、Q、SUNWOO、ERICの10人で構成されている。
グループ名「THE BOYZ」には、“大衆の心を捉えるたった一人の少年になる”という意味が込められており、韓国語では「더보이즈（ドボイズ）」と発音される。「ドボ」という愛称でも親しまれている。
公式ファンダム名「THE B」には、“ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す”というメッセージが込められ、ファンとの強い絆を象徴する存在となっている。少年のようなエネルギーと情熱を武器に、確かな歌唱力と圧倒的なパフォーマンスで世界中から支持を集めてきたTHE BOYZ。音楽番組での1位獲得や、リアリティ番組『Road to Kingdom』での優勝など、輝かしい実績を誇る。2024年からは新レーベル「ONE HUNDRED」に所属し、今後もさらなる飛躍が期待されるグループ。
Ray WEB編集部 大竹萌寧
カメラマン・撮影 結城拓人