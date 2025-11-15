¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ATP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º Âè7Æü ¥·¥âー¥Í ¥Ü¥ì¥ê / ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢ ¥Ð¥Ð¥½¥ê vs ¥Ï¥ê ¥Ø¥ê¥¨¥Ðー¥é / ¥Ø¥ó¥êー ¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó
ATP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º
Âç²ñ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î9Æü～2025Ç¯11·î15Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥¤¥¿¥ê¥¢ ¥È¥ê¥Î
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê¼¼Æâ¡Ë
·ë²Ì¡§[¥·¥âー¥Í ¥Ü¥ì¥ê / ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢ ¥Ð¥Ð¥½¥ê] 0 - 2 [¥Ï¥ê ¥Ø¥ê¥¨¥Ðー¥é / ¥Ø¥ó¥êー ¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó]
¡¡ATP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÂè7Æü¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢ ¥È¥ê¥Î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹½à·è¾¡¤Ç¡¢Âè7¥·ー¥É¤Î¥·¥âー¥Í ¥Ü¥ì¥ê / ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢ ¥Ð¥Ð¥½¥ê¤ÈÂè2¥·ー¥É¤Î¥Ï¥ê ¥Ø¥ê¥¨¥Ðー¥é / ¥Ø¥ó¥êー ¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ï¥ê ¥Ø¥ê¥¨¥Ðー¥é / ¥Ø¥ó¥êー ¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥Ï¥ê ¥Ø¥ê¥¨¥Ðー¥é / ¥Ø¥ó¥êー ¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó¤¬6-3¤ÇÀ©¤·¡¢¥Ï¥ê ¥Ø¥ê¥¨¥Ðー¥é / ¥Ø¥ó¥êー ¥Ñ¥Ã¥Æ¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2025-11-15 21:32:06 ¹¹¿·