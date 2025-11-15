ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】浜松開誠館が3年ぶり3回目の優勝 藤枝東との決勝戦を制す（… 【速報】浜松開誠館が3年ぶり3回目の優勝 藤枝東との決勝戦を制す（全国高校サッカー選手権静岡県大会） 【速報】浜松開誠館が3年ぶり3回目の優勝 藤枝東との決勝戦を制す（全国高校サッカー選手権静岡県大会） 2025年11月15日 16時3分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 15日、全国高校サッカー選手権静岡県大会の決勝が行われ、浜松開誠館が藤枝東にPK戦の末勝利し、3年ぶり3回目の全国切符をつかみました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【高校サッカー】県大会決勝…10年ぶり優勝目指す伝統校「藤枝東」県二冠目指す総体王者「浜松開誠館」が対戦（静岡） 【ニューオープン】日本サッカー界レジェンド･三浦兄弟ゆかりのサッカーショップ跡に新カルチャースポット誕生(静岡市) 【高校サッカー】週末の選手権県大会･準決勝でベスト4による激闘の末に決勝カード決定！ハイライト(静岡) 関連情報（BiZ PAGE＋） イベント, 思いやり, 老人ホーム, 訪問介護, 射出成形機, 工場, 伊東市, 介護タクシー, ダイス, 配線