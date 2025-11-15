高市内閣が発足して約1か月。閣僚や官邸の布陣を有識者はどう見るか。中央大学法学部教授の中北浩爾氏と、政治ジャーナリストの田粼史郎氏が語り合った。

霞が関が戦々恐々とした

田粼 官邸に目を向けると、石破政権よりも力強い布陣と言えます。まず、首席秘書官に起用された元経産次官の飯田祐二さん。経産省OBによれば、バランス感覚に優れていて、歴代の中でも名次官の1人。進次郎さんが総理になっていても、首席秘書官に選ばれたであろう優秀な方です。首席秘書官は政策全般への目配りが求められ、財務省の次官経験者ですら勤め上げるのは難しい。経産次官として民間や他省庁との交流も深い飯田さんはピッタリです。



石破前首相と高市首相 Ⓒ時事通信社

秘書官では、財務省出身の吉野維一郎さんに注目です。当初は平成6年入省の吉沢浩二郎主計局次長が本命視されていましたが、高市さんから、「もっと年次の高い人を出してほしい」との要望があり、一期先輩で、主計局次長の吉野さんに白羽の矢が立った。自民党だけでなく、立憲民主党をはじめ、野党議員にもパイプがあり、調整能力には定評があります。

中北 高市さんは安倍官邸を相当意識していますね。安倍政権で首席秘書官を務めた今井尚哉さんが内閣官房参与になりましたし、飯田さんは経産省時代、今井さんのラインにいたとされます。当初は安倍政権で内閣情報官を務めた北村滋さんの官邸入りや、安倍総理の秘書官だった経産省の佐伯耕三さんが首席秘書官に就くとの噂も流れていました。

田粼 「ここまでやるか」と思ったのは国家安全保障局（NSS）の岡野正敬局長を在任わずか9カ月で退任させ、後任に市川恵一前官房副長官補を起用したこと。市川さんは外務官僚として安倍さんの外交戦略「自由で開かれたインド太平洋」の立案に携わりましたが、岡野さんの退任は極めて異例の人事。これには霞が関も戦々恐々でしょう。「総理の意に添わなければ更迭されるのか」と。

自民党税調の人事にも驚かされました。会長を宮沢洋一元経産相から小野寺五典元防衛相に代えましたが、官邸が税調会長人事に手を突っ込むのは、2015年、軽減税率導入に消極的だった野田毅さんを交代させた安倍さん以来です。

中北 さらに、「インナー」と呼ばれる税調幹部には、西村康稔元経済産業相や山際大志郎元経済財政・再生相ら積極財政派を起用した。これも高市さんの意向でしょう。

遠藤補佐官の意義

田粼 もう一つ注目なのが、維新の遠藤敬国対委員長を首相補佐官に据えたことです。連立相手とはいえ、これまで他党の現職議員を官邸内に常駐する補佐官に起用したことはありません。公明党でさえ官邸内には入れなかった。

遠藤さんとの距離が縮まったのは高市さんが衆議院の議院運営委員長に就任した2018年10月です。就任直後、高市さんは根回しをせずに、独自の国会改革案を野党に提案して猛反発を食らいました。本会議の開会が45分遅れるなど混乱を招き、与党の理事からも見放された。そこで高市さんが「委員長室に来てくれませんか？」と頼ったのが維新の理事だった遠藤さんでした。今回も、総裁選直後に遠藤さんが「頑張ってください」とメールを送ったら、高市さんから折り返しの電話があった。これが連立につながりました。

遠藤さんは立憲や国民民主とのパイプだけでなく、霞が関の官僚、とりわけ財務省からの信頼が厚い。ある財務省幹部は「今年の予算案は遠藤さんがいなければ年度内に成立しなかった」と感謝しきりでした。国対委員長としての手腕は抜群で、維新の党内を固めながら、自民と野党の間で調整に奔走していました。

中北 ただイレギュラーな人事ですから、両党そっちのけで高市さんと遠藤さんだけで政策や国会対策が決まるリスクが懸念されます。第一次安倍政権では、政治家の補佐官を重用して混乱が生じました。広報担当の世耕弘成補佐官と塩崎恭久官房長官、経済財政担当の根本匠補佐官と大田弘子経済財政相などの間に権限争いが起きた。一歩間違えると、第一次安倍政権の二の舞です。

田粼 いまのところは木原官房長官と役割分担しながらうまくやっているようです。お互いに相談して高市さんに厳しい意見を述べ、その内容も合致している、と。官邸の体制は石破政権よりも、官僚も含め格段に強化されています。

