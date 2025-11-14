Amazonの年末セール「Amazon ブラックフライデー」が、2025年は11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分までの8日間にわたって開催されます。11月21日（金）0時から開催される先行セールを含めると、今回は計11日間となったビッグセール。その概要が発表されました。

先行セールをチェック

21日0時から開催する先行セールは、本番の24日から取り扱う商品を同じセール価格で先行して提供するセール。在庫がなくなり次第終了となるので、目当ての品は先行セール期間に手に入れるとよいでしょう。

ポイントアップキャンペーンに参加

おトクにポイントを稼ぐポイントアップキャンペーンを実施。12月1日23時59分までのエントリー期間中にエントリーのうえ、11月21日0時〜12月1日23時59分の対象期間に合計1万円以上の注文をすることでポイントアップの対象になります。還元率はプライム会員ならプラス1.5％、Amazon Mastercardによる購入でプライム会員はプラス最大3％、おもちゃ用品の購入でプラス6.5％、「ブランドセレクション」として販売される商品の購入でプラス4％、ブランドセレクションの中からさらに厳選された注目ブランドの買い物でプラス1％。さらに、ポイントアップ対象者が自動でエントリ―される抽選会で最大10万ポイントが当たります。

スタンプラリーに参加

12月4日23時59分までの期間中、キャンペーンページにエントリ―のうえ「2000円以上の商品の購入」「マンガのシリーズ購読」「プライム会員への登録」「対象サービスの利用」のアクションを完了してスタンプを集めると、最大5万ポイントが当たる「Amazonスタンプラリー」を実施。

12月1日23時59分までにエントリ―後、dアカウントとAmazonアカウントを連携したうえで購入時にdポイントを利用すると、利用ポイントに応じて抽選で最大1万ポイントが当たる「dポイント スタンプラリー」も実施します。

48時間限定セールに注目

開催期間中、有名ブランドの商品をお得に購入できる「48時間限定セール」を実施。ダイソンのスティック掃除機「V12 Detect Slim Fluffy」、ルンバのロボット掃除機「205 DustCompactor Combo ロボット」などが対象商品として発表されています。開催日時は下記のとおり。

第1弾：11月25日（火）0：00〜11月26日（水）23：59

第2弾：11月27日（木）0：00〜11月28日（金）23：59

第1弾：11月29日（土）0：00〜11月30日（日）23：59

“体験”を商品とセットにした「体験コレクション」

自分へのごほうびや大切な人たちとの特別な時間を過ごす商品として、“体験”と商品をセットにした「体験コレクション」を今回初めてラインアップ。スノーピークのバーナー、タンブラーなどの人気商品と手ぶらキャンプのチケットをセットにした「スノーピーク 手ぶらキャンプ体験チケット＋Amazon限定ギアセット」、オルビスのトリートメントセットと60分のフェイシャルトリートメントをセットにした「オルビス ユードットフェイシャルエステ＆トリートメント」、くら寿司の刺身や干物と食事券をセットにした「くら寿司特製 豪華新春特別セット」を、それぞれ数量限定で販売します。

注目商品はコチラ

発表会で公開された一部の対象商品から、注目商品をピックアップしてご紹介します。

Amazonデバイスでは、スマートスピーカー「Echo Pop」、スマートディスプレイ「Echo Show 5（第3世代）」、電子書籍リーダー「Kindle Colorsoft」、タブレットの「Fire HD 10」「Fire HD 10 キッズモデル」、メディアストリーミング端末「Fire TV Stick 4K Select」、ネットワークカメラ「Ring インドアカム」、Wi-Fiルーター「eero 7」といった商品をラインアップ。一部商品はセール価格が公開されています。

Echo Pop：60％OFFの2380円（税込）

Fire HD 10：45％OFFの1万980円（税込）

Fire HD 10 キッズモデル：9000円OFFの1万4980円（税込）

Fire TV Stick 4K Select：50％OFFの3980円（税込）

Ring インドアカム：55％OFFの2680円（税込）

eero 7：20％OFFの1万5800円（税込）

Apple製品では「MacBook Air（M4チップ）」「iPhone 16」「iPad mini」「iPad（A16）」「AirPods 4」などをラインアップします。

おもちゃ・ゲーム関連では、11月21日に発売することが発表されたばかりの「PS5 デジタル・エディション」とディスクドライブ、専用ソフト「メタファー：リファンタジオ」のセットがセール対象になることが発表されています。

この他、「家計応援」をテーマにした食品や日用品、家電、美容関連など300万点以上をラインアップ。一部対象商品はAmazonのセールページで情報が公開されています。

Amazon ブラックフライデー