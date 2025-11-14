「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日正午現在でコーセー<4922.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



１４日の東証プライム市場でコーセーは反発。同社は１０日取引終了後、連結決算を発表。第３四半期累計（１～９月）の営業利益は１３５億７５００万円（前年同期比２７．８％減）だった。中華圏などが減収となったほか、利益面では新規連結対象のピューリ社ののれん償却をはじめとした管理費の上乗せなどが響いた。２５年１２月期通期の同利益は２００億円（前期比１５．２％増）を見込んでいるが、進捗率は約６８％にとどまり警戒感も台頭しているようだ。



出所：MINKABU PRESS