Amazonは、年末最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」を、11月24日0時～12月1日23時59分までの8日間に渡って開催する。好評だという先行セールも、11月21日0時～23日23時59分までの3日間開催。今年は、新企画として体験と人気商品をセットにした「Amazon ブラックフライデー 体験コレクション」も用意する。

「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」をテーマに、暮らしに役立つ日用品から、セールだからこそ手に入れたい憧れのアイテム、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったりという商品を豊富に取り揃え、特別価格で用意する。

「スノーピーク 手ぶらキャンプ体験チケット(スタンダード) + Amazon限定ギアセット」

今年初めて登場する体験コレクションは、レジャーやエステ、食事などと商品をセットにしたもの。スノーピークの手ぶらキャンププランと人気ギアをセットにした「スノーピーク 手ぶらキャンプ体験チケット(スタンダード) + Amazon限定ギアセット」(59,800円)などを用意する。

いずれも数量限定の特別価格で21日0時からの先行セールから購入できる。

期間中はポイントアップキャンペーン、dポイントが当たるスタンプラリーなども行なわれる。

また、期間中はポイントアップキャンペーンや、最大50,000 Amazonポイントが当たるAmazonスタンプラリー、最大10,000 dポイントが当たる「dポイント スタンプラリー」といった施策を行なうほか、11月21日～23日までの3日間限定で、六本木ヒルズアリーナで体験イベント「Amazon Black Friday Market」を開催する。

各種施策や体験イベントの詳細は公式サイトまで。

「Amazon Black Friday Market」では実際に商品を見つつ、その場でQRコードから購入も可能

会場の中央には高さ6mの「Amazon Black Friday Tree」も登場

小学生以下の子ども向け雪遊びエリア「Kids Snow Park」

豪華賞品が当たる抽選会も実施。ステンレスボトルやAmazonギフトカードなどが当たる

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください