2000円超の“テリヤキ和牛バーガー”は「ものすごい重量感」肉を鉄板でジュージューと…モスプレミアムは“規格外のうまさ”だった！
今回は普通のモス“じゃない方”の、モスプレミアム千駄ヶ谷店へ。
【画像】「ものすごい重量感」2000円超の“テリヤキ和牛バーガー”の写真を見る
まだ全国でも2店舗しかないという、超特別なモスバーガーなのです。
こちらのお店、元々は通常のモスバーガーで、僕が大学生の頃からよく通ったお店。
馴染みのモスが一体どうプレミアムになったか、個人的にも興味津々です。
ここはホントにモスなのか！？
店内に入ると、なんとワイングラスがかけられているバーカウンターのようなものがある。
着席して、しっかり厚い表紙のメニューブックを開く。
ってか、これ完全にレストランのメニューブックじゃないですか！
あるぞあるぞ、いかにもプレミアムなバーガーが。
通常のモスバーガーも結構ボリュームありますが、どう見てもレベルが違います。
しかもJAPANESE BEEF＝和牛の文字が。
これはクオリティも凄そうです。
まずは「クラフトビールおすすめ4種」を飲みくらべ
はやる気持ちを一旦落ち着かせるために、という言い訳を用意して「本日のクラフトビールおすすめ4種飲みくらべセット」（1980円、税込／以下同）を注文。
ビール飲みくらべって、普通お昼にハンバーガー屋さんでやることじゃないですよ。
なんという贅沢。
スプリングバレーJAPAN ALE〈香〉【ペールエール】からゴクリ。
しっかりとしたホップの味がありつつ、すっきりと飲みやすい。
ってか、背景の雰囲気といい、これ完全にモスバーガーの絵じゃないですね、ブルックリンあたりのビアバーにいるようです。
ビールのツマミは、「ポテトチップス」（780円）。
といっても、そこはプレミアムですから、なんとこのポテトチップスもお店で揚げたてなんだと！
もう、いちいちやることがプレミアムなんだから。
揚げたてのポテトチップス。
まったく油っぽくなくて、ビールのおともにぴったり。
カレー塩とスパイス塩で味変も楽しめます。
これはビールが止まらなくなるパターンです。
メインのハンバーガーに行く前に、まずは前菜として「モスプレミアムの具材を楽しむコブサラダ」（1480円）を。
これがまた前菜の枠を超えてます！
この量、パーティーで並んでるやつだぞ。
まさか、モスバーガーでサラダを取り分ける日が来るとは。
1人で食べたら、これだけでお腹いっぱいになりそうです。
続いて鉄板で分厚い肉をジュージューと…
その頃、オープンキッチンではメインのハンバーガーの調理開始。
広い鉄板で分厚い肉をジュージューって、ここはステーキハウスですか！？
さらにフライパンでテリヤキソースとからめて。
1つ1つ丁寧に作ってくれます。
ものすごい重量感…2000円超の“和牛バーガー”
完成！
「和牛バーガー クリームチーズテリヤキ（ポテト付き）、和牛パティ追加」
1820円に1枚お肉追加で+420円、合計2240円なり。
これぞプレミアム！
お……重い！
ものすごい重量感です。
お皿に乗って提供されるのも高級感があってGOOD。
クリームチーズの量もたっぷり。
この厚さ、はたして口に入るだろうか！？
パティがジューシーで甘みのあるバンズとの相性もバツグン
思いっきりかぶりついた結果。
口の周りがクリームチーズとテリヤキソースまみれに（笑）。
そりゃーそうなるボリュームですよ。
そんなことを気にしていたら、プレミアムバーガーは食べれません。
肝心のお味の方は、パティがジューシーで甘みのあるバンズとの相性もバツグン。
粒マスタードのアクセントも効いていて、文字通りプレミアムな味です。
あまりの美味しさに無心でかぶりついていたら、連載史上初の口の周りめっちゃソースまみれの図。
この絵でプレミアムな美味しさを感じてください。
クラフトビール飲みくらべに始まり、お店で揚げたてポテトチップスにパーティーサイズのサラダに、最後は超ボリューミーな和牛バーガー。
なにからなにまで規格外の、モスプレミアム。
ハンバーガーマニアは絶対行くべし！
撮影＝山元茂樹／文藝春秋
（小宮山 雄飛）