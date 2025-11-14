今回は普通のモス“じゃない方”の、モスプレミアム千駄ヶ谷店へ。

【画像】「ものすごい重量感」2000円超の“テリヤキ和牛バーガー”の写真を見る

まだ全国でも2店舗しかないという、超特別なモスバーガーなのです。

こちらのお店、元々は通常のモスバーガーで、僕が大学生の頃からよく通ったお店。

馴染みのモスが一体どうプレミアムになったか、個人的にも興味津々です。





ここはホントにモスなのか！？

店内に入ると、なんとワイングラスがかけられているバーカウンターのようなものがある。

着席して、しっかり厚い表紙のメニューブックを開く。

ってか、これ完全にレストランのメニューブックじゃないですか！

あるぞあるぞ、いかにもプレミアムなバーガーが。

通常のモスバーガーも結構ボリュームありますが、どう見てもレベルが違います。

しかもJAPANESE BEEF＝和牛の文字が。

これはクオリティも凄そうです。

まずは「クラフトビールおすすめ4種」を飲みくらべ

はやる気持ちを一旦落ち着かせるために、という言い訳を用意して「本日のクラフトビールおすすめ4種飲みくらべセット」（1980円、税込／以下同）を注文。

ビール飲みくらべって、普通お昼にハンバーガー屋さんでやることじゃないですよ。

なんという贅沢。

スプリングバレーJAPAN ALE〈香〉【ペールエール】からゴクリ。

しっかりとしたホップの味がありつつ、すっきりと飲みやすい。

ってか、背景の雰囲気といい、これ完全にモスバーガーの絵じゃないですね、ブルックリンあたりのビアバーにいるようです。

ビールのツマミは、「ポテトチップス」（780円）。

といっても、そこはプレミアムですから、なんとこのポテトチップスもお店で揚げたてなんだと！

もう、いちいちやることがプレミアムなんだから。

揚げたてのポテトチップス。

まったく油っぽくなくて、ビールのおともにぴったり。

カレー塩とスパイス塩で味変も楽しめます。

これはビールが止まらなくなるパターンです。

メインのハンバーガーに行く前に、まずは前菜として「モスプレミアムの具材を楽しむコブサラダ」（1480円）を。

これがまた前菜の枠を超えてます！

この量、パーティーで並んでるやつだぞ。

まさか、モスバーガーでサラダを取り分ける日が来るとは。

1人で食べたら、これだけでお腹いっぱいになりそうです。

続いて鉄板で分厚い肉をジュージューと…

その頃、オープンキッチンではメインのハンバーガーの調理開始。

広い鉄板で分厚い肉をジュージューって、ここはステーキハウスですか！？

さらにフライパンでテリヤキソースとからめて。

1つ1つ丁寧に作ってくれます。

ものすごい重量感…2000円超の“和牛バーガー”

完成！

「和牛バーガー クリームチーズテリヤキ（ポテト付き）、和牛パティ追加」

1820円に1枚お肉追加で+420円、合計2240円なり。

これぞプレミアム！

お……重い！

ものすごい重量感です。

お皿に乗って提供されるのも高級感があってGOOD。

クリームチーズの量もたっぷり。

この厚さ、はたして口に入るだろうか！？

パティがジューシーで甘みのあるバンズとの相性もバツグン

思いっきりかぶりついた結果。

口の周りがクリームチーズとテリヤキソースまみれに（笑）。

そりゃーそうなるボリュームですよ。

そんなことを気にしていたら、プレミアムバーガーは食べれません。

肝心のお味の方は、パティがジューシーで甘みのあるバンズとの相性もバツグン。

粒マスタードのアクセントも効いていて、文字通りプレミアムな味です。

あまりの美味しさに無心でかぶりついていたら、連載史上初の口の周りめっちゃソースまみれの図。

この絵でプレミアムな美味しさを感じてください。

クラフトビール飲みくらべに始まり、お店で揚げたてポテトチップスにパーティーサイズのサラダに、最後は超ボリューミーな和牛バーガー。

なにからなにまで規格外の、モスプレミアム。

ハンバーガーマニアは絶対行くべし！

撮影＝山元茂樹／文藝春秋

（小宮山 雄飛）