サインド<4256.T>がストップ高の１１４５円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後に、２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好感した買いが流入している。毎年３月末時点で２単元（２００株）以上を保有する株主を対象に、一律でＡｍａｚｏｎギフトカードやＱＵＯカードＰａｙなどと交換できるデジタルギフト１万６０００円分を贈呈する。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高１２億２１００万円（前年同期比１３．１％増）、営業利益１億５７００万円（同１５．６％増）、純利益８６００万円（同５６．３％増）だった。理美容店向けクラウド型予約管理システム「ＢｅａｕｔｙＭｅｒｉｔ（ビューティーメリット）」及び予約一元管理システム「かんざし」の契約店舗数が順調に増加したことが貢献した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２５億８２００万円（前期比１５．２％増）、営業利益３億１５００万円（同３２．９％増）、純利益１億６４００万円（同４６．１％増）の従来見通しを据え置いている。



