¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È°ì½ï¤Ç¤¤¤¤¤ª´é¡×ÂçÃ«¡õ¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËMLB¸ø¼°¤¬¥¥å¥ó¡Öº£Æü°ìÈÖ¤ÎÌþ¤·¡×
¡¡MLB¤Ï11·î8Æü¡¢ÆüËÜ¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤È°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü°ìÈÖ¤ÎÌþ¤·¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¥«ー¥È¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¡¢¤½¤ÎÎÙ¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ëÂçÃ«¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£¹õ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ÏÇò¤Î¥¤¥ó¥Êー¤ËÃã¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤À¡£¤½¤Î²£¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤¯ºÂ¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾²¤ÎÊý¤ØÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Ë¤â¤ß¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
¡¡ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë¡¢MLB¤Ï¡¢¡Ö¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º2Ï¢ÇÆ&¥É¥Ã¥°¥À¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤Î#ÂçÃ«æÆÊ¿¤È°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥¤¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Instagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¤È ÂçÃ«¤¯¤ó¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È ¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó·¯ ¥Ñ¥Ñ¤È°ì½ï¤Ç¤¤¤¤¤ª´é¤Ç¤¹¤Í～¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¾Ð´é¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤～¤Ç¤¹¡×¡ÖæÆÊ¿¤µ¤ó¤Î²£¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ª´é¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Á¤ã¤ó¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó·¯¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥ï¥ó¥³ Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£