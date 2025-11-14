１４日の主なマーケットイベント １４日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・不動産開発投資

１１：００ 中・固定資産投資

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値）

１９：００ ユーロ・貿易収支

２２：３０ 米・小売売上高

２２：３０ 米・卸売物価指数

※日・閣議

※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出



○決算発表・新規上場など



決算発表：高砂熱<1969>，ヤクルト<2267>，オープンＨ<3288>，東レ<3402>，ラクス<3923>，電通Ｇ<4324>，日本ペＨＤ<4612>，サイバー<4751>，インフロニア<5076>，浜ゴム<5101>，京都ＦＧ<5844>，日本郵政<6178>，堀場製<6856>，九州ＦＧ<7180>，かんぽ生命<7181>，ゆうちょ銀<7182>，朝日インテク<7747>，大日印<7912>，クレセゾン<8253>，三菱ＵＦＪ<8306>，三井住友<8316>，七十七<8341>，みずほＦＧ<8411>，山口ＦＧ<8418>，三菱ＨＣキャ<8593>，ソニーＦＧ<8729>，第一生命<8750>，Ｔ＆Ｄ<8795>，近鉄ＧＨＤ<9041>，東映<9605>，サンドラッグ<9989>ほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖の影響により，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS