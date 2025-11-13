この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画「学歴社会について考える。」で、脳科学者の茂木健一郎氏が学歴や学校名にこだわる社会の風潮について持論を展開した。茂木氏は冒頭、「僕自身はね、誰かと話してる時に、この人の学校どこだっけとか、本当に気にならない」と語り、学歴フィルターに対して距離を置いてきたスタンスを明かした。



茂木氏によれば、世の中では今なお学歴や出身校を重視する動きが根強いが、「人間って楽したいんですよね、きっと。他人に向き合う時に。判断が簡単だから」と分析。その上で、「学歴を気にするのは、実は本人やその家族も“楽”をしたいから」と指摘し、「受験に合格したら楽できるなっていう意識が本人にもご家族にもちょっとある気がして」と学歴が与える“通りの良さ”やイメージの良さが、本質的とは言えない価値になっていると語った。



また、「学歴で他人をフィルターしたり認識したりしたい」「同じ学校出身者同士でつるんで助け合いたい」といった人間の“楽をしたいさが”を指摘する茂木氏。そうした社会構造には「学歴社会って、まあ結局受験するのは大変なんだが、受かった後楽だよねみたいな、そういうところから来てる気が僕はしています」と冷静に切り込む。



自身の現在については「受験とかそういう問題じゃなくて、もう生涯で一番勉強している感じがするんですよね、今ね」と語り、実際の競争や成長は学歴や学校とは無関係だと力説。「学校名とかそういうヴァニティ（虚栄）ってさ楽なんだよ。だからその虚栄って。なんとか大学出たとかそういうのでマウンティングする人いるじゃん。本当にどうでもいいわけだよね、今の世の中の本当に大事なことから比べたら」とあくまで“実質”を重んじている姿勢を強調した。



動画の終盤、茂木氏は自ら校長を務める屋久島おおぞら高校での実践を交えつつ、「全員の進路が、素晴らしい進路なんだって本当に思ってる。自分が学んで自分が頑張るってことで、それが一番大切」とし、「学歴社会、学歴尊重、偏重っていうのは、そこには本質がないよって分かってればいい」とメッセージ。「全ての人がそれぞれの現場で楽しく学んで楽しく働ければいい」と締めくくるなど、学歴偏重への違和感と、現場主義・個人主義の大切さを訴える内容となった。