電気自動車用の急速充電器＝横浜市都筑区

自動車の走行データから需要を探り、電気自動車（ＥＶ）用急速充電器の最適配置を検討する取り組みが横浜市で進んでいる。市は１０月、損害保険大手と協定を締結。損保会社から得た走行データを民間事業者に提供し、充電器の再配置や増設に役立ててもらう。ＥＶの利便性を向上させることで普及台数を増やし、将来的には脱炭素にもつなげたい考えだ。

運転を終えた女性がスマートフォンに目を落とす。「８０点。まあまあですね」

表示されたのは運転スコア。車載の通信機能から走行データを取得する「テレマティクス」を基に、あいおいニッセイ同和損保（東京都渋谷区）が提供する自動車保険のサービスだ。

評価基準はブレーキ、アクセル、コーナリング、スピード、スマホ使用の５項目。車に専用のタグを付けて運転すると位置情報などから経路や距離、時間を算出する仕組みで、運転後は出発地から目的地までのルートが表示され、危険な運転があった地点にチェックが入る。

女性が働く建築会社「浜建」（同市栄区）では、１１月にサービスの利用を始めた。現場監督に社有車を貸与する同社では、出退勤や現場間の移動で運転がつきもの。「従業員が外でどんな運転をしているかは分からない。可視化することで、事故を未然に防ぎたい」。同社の佐々木克己代表取締役は導入の理由を話す。