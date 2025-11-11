シワにならない！ あったかい！ 最高！【しまむら】1枚あると助かる♡「優秀カーデ」

朝晩の寒さが気になるこの時期、手軽に羽織れて暖かいカーディガンが頼りになります。気軽にアイテムを買い足すなら、旬のプチプラアイテムが揃う【しまむら】をチェック！ 今回編集部が注目したのは、季節感たっぷりの“シャギーカーデ”。真似しやすいカジュアルコーデを発信する@_rico.coco__gukさんも「シャギーならカバンに突っ込んでもシワにならないしあったかいし最高」と絶賛するアイテムで、持ち運びしやすそうなのも◎ デイリー使いできるおしゃれカーデを探している人はぜひ手に入れて。

気軽に羽織れて持ち運びもラクラク！

【しまむら】「EシャギーVネックCD」\1,969（税込）

見た目からも暖かなムードを醸す、ふわふわシャギー素材が印象的な1枚。さっと羽織れるカーディガンだから、着る服の調整に迷う今の時期にぴったりです。丈はすっきりとしていて、ボリュームが出過ぎないのも嬉しいポイント。落ち着いた印象のグレーは、スラックスと合わせれば上品なカジュアルスタイルが完成します。

映えるデザインでコーデの主役に

こちらは色違いのブルーを着用。カラバリは紹介したもののほかにベージュ系も含めた全3色展開です。ふわふわ素材に金色のボタン付きで、シンプルコーデにも映えるのがこのカーデの魅力。いつものカットソー × ジーンズスタイルに合わせるだけでも、一気に鮮度の高いコーデにアップデートできます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@_rico.coco__guk様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M