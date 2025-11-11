Metaが「いいね！」埋め込みボタンを廃止すると発表
by Marco Fieber
Metaは、Facebookの投稿内容をウェブサイトやブログなどに埋め込んで引用したり、Faebookに搭載されている機能を外部のウェブサイトで利用したりするためのソーシャルプラグインを提供していますが、このうち、「いいね！」ボタンと「コメント」ボタンが廃止されることがわかりました。
Platform Evolution: Facebook Social Plugins to Be Discontinued February 2026
Meta is killing off the external Facebook Like button
https://www.engadget.com/meta-is-killing-off-the-external-facebook-like-button-205207354.html
Metaによると、廃止されるのはウェブ向けの「いいね！」ボタンと「コメント」ボタンです。
「いいね！」ボタンは、ウェブサイトやブログなどに埋め込んで設置することで、Facebookと同じように投稿に対して「いいね！」を押してもらえるようになるというプラグインです。
一方、「コメント」ボタンはFacebookで用いられているコメントシステムを外部サイトでも利用可能になるプラグインで、ボタンを押すとFacebookへログインし、Facebookで利用しているユーザー名とアイコンでコメントを投稿することができます。
Metaは、これらのプラグインを2026年2月10日(火)をもって廃止することを表明しました。
Metaによると、廃止されるプラグインはWeb開発の初期段階の姿を反映したもので、デジタル環境の進化に伴って使用が減少しているとのこと。
なお、廃止後のプラグインは0×0ピクセルの不可視要素としてレンダリングされるようになるため、サイト上でエラーが発生したり、既存のサイトの機能に影響を与えたりすることはありません。