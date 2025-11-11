なぜあなたの会社は「お金がない会社」のままなのか？この動画を見れば確実に分かるので、絶対に見て学んでください！
「なぜあなたの会社は『お金がない会社』のままなのか？この動画を見れば確実に分かるので、絶対に見て学んでください！」と題した動画で、黒字化請負人・市ノ澤翔氏が「会社にお金を残すために最も重要な“数字に強くなる方法”」について語った。動画冒頭、市ノ澤氏は「数字に強くなりたければ、本当にね、これだけは抑えておいてください」と力強く語り、「見ない奴から倒産する。絶対に会社を潰させない黒字社長の市ノ澤翔です」と独自の主張を展開した。
動画では、中小企業経営者にありがちな「数字から逃げる」姿勢に警鐘を鳴らし、「社長が数字を見ない、弱いってなるとどうなっていくか……やりたいことが何も実現しない、大事なものも守れない」と、現実的なリスクを指摘。個人の夢も社会貢献も、資金がなければ“ただの寝言”になると語り、「やっぱりお金っていうところをちゃんと回していかないと、活動を継続できない」と訴えた。
今回、ついに「延べ1万社以上の黒字経営を指導してきた」市ノ澤氏が明かすのは「誰でも数字に強くなる7つの取引パターン」。これは「実はね、まだこの動画で一度も話したことがない、数字に強くなる方法」だとし、「どのパターンだとお金が増えて、どのパターンだとお金が減るのかが明確になるので、残るお金を増やすにはどの取引を増やせばいいかがイメージできる」と説明。簿記の基礎や会計の考え方に触れつつ、「経営者としてこれぐらいはぜひ理解していただいて、全ての取引がどれに当てはまるのか、これやるとお金減るんだな増えるんだなって瞬時に分かるようになってほしい」と語った。
さらに、活動の時間配分や経営者としての時間の使い方にも言及し、「忙しいは全く言い訳にならないので、先にその時間を確保して、他の予定を入れていく流れにしないといつまで経っても会社を良くすることはできない」と、“常に忙しい日本人”の経営者にも具体的なアドバイスを送った。
終盤には「黒字社長になって夢や欲望を実現しましょう。そのためにも自分自身でお金のこと数字のことを学びましょう」とエール。「道徳なき経済は犯罪である。経済なき道徳は寝言である」と二宮尊徳の言葉を引用し、理想だけでなく現実のお金を回すことの重要性を強調した。
最後に「このチャンネルでは、日々中小企業の経営者や個人事業主のために会社を黒字化する秘策を配信している」とし、動画視聴者に「キャッシュリッチな経営者を目指して、一緒に黒字経営の道を歩んでいこう」と呼びかけて締めくくった。
