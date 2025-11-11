先月の体操世界選手権で、初出場ながら銀メダルを獲得した角皆友晴選手。レジェンド内村航平さんが注目する期待の新星です。

「僕がプロでやってる時に（角皆が）小学生でいて、こいつ絶対来るなと思ったんですよ」と内村さん。

現在19歳の角皆選手は10月に行われた世界選手権では種目別平行棒で銀メダルを獲得。今年4月の全日本選手権の個人総合で橋本大輝選手、岡慎之助選手に次ぐ3位に入り、内村さんが「個人総合もできるので、日本の伝統を受け継ぐ選手の一人ですね。彼は」と期待を寄せる新たなホープです。

角皆選手には、他の選手とは違うある特徴があるといい、「手が大きいこと」をあげた内村さん。実際、身長がほぼ同じ内村さんと比べると、一関節ほど違いました。

この大きな手が生きるのが、「ササキ」という技。開脚で前方宙返りをした後、手で平行棒にぶら下がる高難度の技で、前方宙返り後、通常は腕でバーを受ける選手が多いといいます。

内村さん曰く、手が大きい分普通の選手よりバーが細く感じ、「全部を包み込むのであまり滑らない」とのこと。腕で受けずに手だけでぶら下がることで難度がさらに上がり、より高得点につながっているのです。

そんな角皆選手は、内村さんに相談したい悩みがあると言います。それは「自分の体操の良さがわからない」こと。これに内村さんは、「ダイナミックさの中にある繊細さ」と答えます。

「動作がすごく大きい。その中にちゃんと丁寧さとか日本の美しさみたいなのもある」

次世代のオールラウンダーとして今後も活躍に期待がかかる彼は、3年後の大舞台、ロサンゼルス五輪を見据えます。「自分が引っ張るくらいの感覚でいる」と話す角皆選手は、「航平さんみたいに不動のチャンピオンで、負けなしで引退したい」と最終的な目標を語りました。

(11月9日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成